Na podlagi vaše napovedi bi lahko Dorol zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,860.34.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Dorol zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 4,053.3570.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena DRL za leto 2027 $ 4,256.0248 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena DRL za leto 2028 $ 4,468.8260 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DRL v letu 2029 $ 4,692.2673 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DRL v letu 2030 $ 4,926.8807 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Dorol lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 8,025.3696.

Leta 2050 bi se cena Dorol lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 13,072.4814.