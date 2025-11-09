Na podlagi vaše napovedi bi lahko Danaher xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 210.48.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Danaher xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 221.004.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena DHRX za leto 2027 $ 232.0542 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena DHRX za leto 2028 $ 243.6569 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DHRX v letu 2029 $ 255.8397 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DHRX v letu 2030 $ 268.6317 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Danaher xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 437.5728.

Leta 2050 bi se cena Danaher xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 712.7599.