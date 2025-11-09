Na podlagi vaše napovedi bi lahko CrowdStrike xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 540.61.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko CrowdStrike xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 567.6405.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CRWDX za leto 2027 $ 596.0225 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CRWDX za leto 2028 $ 625.8236 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CRWDX v letu 2029 $ 657.1148 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CRWDX v letu 2030 $ 689.9705 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena CrowdStrike xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,123.8893.

Leta 2050 bi se cena CrowdStrike xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,830.6973.