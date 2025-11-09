Na podlagi vaše napovedi bi lahko Crocodile Finance zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 12.4.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Crocodile Finance zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 13.0200.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CROC za leto 2027 $ 13.6710 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CROC za leto 2028 $ 14.3545 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CROC v letu 2029 $ 15.0722 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CROC v letu 2030 $ 15.8258 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Crocodile Finance lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 25.7787.

Leta 2050 bi se cena Crocodile Finance lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 41.9908.