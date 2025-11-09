Na podlagi vaše napovedi bi lahko Comcast xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 27.3.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Comcast xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 28.6650.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CMCSAX za leto 2027 $ 30.0982 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CMCSAX za leto 2028 $ 31.6031 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CMCSAX v letu 2029 $ 33.1833 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CMCSAX v letu 2030 $ 34.8424 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Comcast xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 56.7547.

Leta 2050 bi se cena Comcast xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 92.4474.