Na podlagi vaše napovedi bi lahko Cofinex zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.279372.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Cofinex zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.293340.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CNX za leto 2027 $ 0.308007 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CNX za leto 2028 $ 0.323408 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CNX v letu 2029 $ 0.339578 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CNX v letu 2030 $ 0.356557 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Cofinex lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.580794.

Leta 2050 bi se cena Cofinex lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.946052.