Na podlagi vaše napovedi bi lahko CF Large Cap Index zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 9.88.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko CF Large Cap Index zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 10.374.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LCAP za leto 2027 $ 10.8927 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LCAP za leto 2028 $ 11.4373 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LCAP v letu 2029 $ 12.0092 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LCAP v letu 2030 $ 12.6096 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena CF Large Cap Index lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 20.5398.

Leta 2050 bi se cena CF Large Cap Index lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 33.4571.