Napoved cene BRIAH (BRIAH) (USD)

Pridobite napovedi cen kriptovalute BRIAH za leta 2026, 2027, 2028, 2030 in več. Napovejte, koliko se bo BRIAH povečal v naslednjih petih letih ali več. Na podlagi tržnih trendov in razpoloženja takoj napovejte prihodnje cenovne scenarije.

Vnesite število med –100 in 1,000, da predvidite ceno kriptovaluteBRIAH
%

* Izjava o omejitvi odgovornosti: Vse napovedi cen temeljijo na vnosih uporabnikov.

BRIAH Napoved cene
--
----
0.00%
USD
Dejansko
Napoved
Napoved cen BRIAH za obdobje 2025–2050 (USD)

Napoved cene BRIAH (BRIAH) za leto 2025 (to leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko BRIAH zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.000293.

Napoved cene BRIAH (BRIAH) za leto 2026 (naslednje leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko BRIAH zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.000308.

Napoved cene BRIAH (BRIAH) za leto 2027 (čez 2 leti)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena BRIAH za leto 2027 $ 0.000324 s stopnjo rasti 10.25%.

Napoved cene BRIAH (BRIAH) za leto 2028 (čez tri leta)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena BRIAH za leto 2028 $ 0.000340 s stopnjo rasti 15.76%.

Napoved cene BRIAH (BRIAH) za leto 2029 (čez 4 leta)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BRIAH v letu 2029 $ 0.000357 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Napoved cene BRIAH (BRIAH) za leto 2030 (čez pet let)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BRIAH v letu 2030 $ 0.000375 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Napoved cen BRIAH (BRIAH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BRIAH lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.000611.

Napoved cen BRIAH (BRIAH) za leto 2050 (čez 25 let)

Leta 2050 bi se cena BRIAH lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.000995.

Leto
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.000293
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000308
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000324
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000340
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000357
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000375
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000393
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000413
    40.71%
Leto
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.000434
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000456
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000478
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000502
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000527
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000554
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000582
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000611
    107.89%
Pokaži več

Kratkoročna napoved cen BRIAH za danes, jutri, ta teden in 30 dni

Datum
Napoved cene
Rast
  • November 9, 2025(Danes)
    $ 0.000293
    0.00%
  • November 10, 2025(jutri)
    $ 0.000293
    0.01%
  • November 16, 2025(Ta teden)
    $ 0.000294
    0.10%
  • December 9, 2025(30 dni)
    $ 0.000295
    0.41%
Napoved današnje cene BRIAH (BRIAH)

Predvidena cena za BRIAH na dan November 9, 2025(Danes) je $0.000293. Ta projekcija odraža izračunan rezultat zagotovljenega odstotka rasti, kar uporabnikom omogoča posnetek potencialnega gibanja cen za danes.

Napoved cene BRIAH (BRIAH) za jutri

Napoved cene BRIAH za November 10, 2025(jutri), pri čemer se uporabi vhodni podatek o letni rasti v višini 5 %, je $0.000293. Ti rezultati omogočajo oceno napovedi vrednosti žetona na podlagi izbranih parametrov.

Napoved cene BRIAH za ta teden (BRIAH)

Do November 16, 2025(Ta teden), ko je bila napovedana cena BRIAH, z uporabo 5 % letne stopnje rasti, znaša $0.000294. Napoved tega tedna se izračuna na podlagi enakega odstotka rasti, da se zagotovi predstava o možnih gibanjih cen v prihodnjih dneh.

Napoved cene BRIAH (BRIAH) 30 dni

Če pogledamo 30 dni vnaprej, je predvidena cena za BRIAH $0.000295. Ta napoved je izpeljana z uporabo vhodnega podatka o letni rasti 5 %, da se oceni, kakšna bi lahko bila vrednost žetona po enem mesecu.

Trenutna statistika cen BRIAH

--
----

--

$ 292.38K
$ 292.38K$ 292.38K

996.97M
996.97M 996.97M

--
----

--

Najnovejša cena BRIAH je --. Njegova 24-urna sprememba znaša 0.00%, 24-urni volumen trgovanja pa je --.
Poleg tega BRIAH ima v razpoložljivi obtok 996.97M in skupno tržno kapitalizacijo v višini $ 292.38K.

Zgodovina cen BRIAH

Glede na najnovejše podatke o BRIAH, zbrane na strani s cenami v živo, je trenutna cena BRIAH 0.000293 USD. Razpoložljivi obtok BRIAH (BRIAH) je 996.97M BRIAH, kar pomeni, da je njegova tržna kapitalizacija  $292,378.

Pika
Sprememba(%)
Sprememba(USD)
Najvišja
Najnižja
  • 24 ur
    -27.45%
    $ -0.000111
    $ 0.000415
    $ 0.000289
  • 7 dni
    36.72%
    $ 0.000107
    $ 0.000447
    $ 0.000204
  • 30 dni
    19.63%
    $ 0.000057
    $ 0.000447
    $ 0.000204
24-urna uspešnost

V zadnjih 24 urah se je cena BRIAH spremenila za $-0.000111, kar odraža spremembo vrednosti v višini -27.45%.

7-dnevna uspešnost

V zadnjih 7 dneh se je BRIAH trgoval z najvišjo vrednostjo $0.000447 in najnižjo vrednostjo $0.000204. Cena se je spremenila za 36.72%. Ta nedavni trend kaže, da je na trgu potencial za nadaljnje gibanje BRIAH.

30-dnevna uspešnost

V zadnjem mesecu se je vrednost BRIAH spremenila za 19.63%, kar pomeni približno  USD0.000057 na njegovo vrednost. To pomeni, da bi lahko v bližnji prihodnosti pri BRIAH prišlo do nadaljnjih sprememb cen.

Kako deluje modul za napovedovanje cen BRIAH (BRIAH)?

Modul za napovedovanje cen BRIAH je uporabniku prijazno orodje, ki vam pomaga oceniti morebitne prihodnje cene na podlagi lastnih predpostavk o rasti BRIAH. Ne glede na to, ali ste izkušen trgovec ali radoveden vlagatelj, ta modul ponuja preprost in interaktiven način za napovedovanje prihodnje vrednosti žetona.

1. Vnesite svojo napoved rasti

Najprej vnesite želeni odstotek rasti, ki je lahko pozitiven ali negativen, odvisno od vaših tržnih napovedi. To lahko odraža vaša pričakovanja za BRIAH za naslednje leto, pet let ali celo desetletja v prihodnosti.

2. Izračunajte prihodnjo ceno

Ko vnesete stopnjo rasti, kliknite gumb »Izračunaj«. Modul bo takoj izračunal predvideno prihodnjo ceno žetona BRIAH, kar vam bo omogočilo jasno predstavo, kako vaša napoved vpliva na vrednost žetona skozi čas.

3. Raziščite različne scenarije

Eksperimentirate lahko z različnimi stopnjami rasti, da preverite, kako lahko različni tržni pogoji vplivajo na ceno BRIAH. Ta prilagodljivost vam omogoča, da analizirate tako optimistične kot konservativne napovedi in tako sprejemate bolj utemeljene odločitve.

4. Sentiment uporabnikov in vpogledi v skupnost

Modul združuje tudi podatke o razpoloženju uporabnikov, tako da lahko svoje napovedi primerjate z napovedmi drugih uporabnikov. Ta skupni prispevek ponuja dragocen vpogled v to, kako skupnost dojema prihodnost BRIAH.

Tehnični kazalniki za napovedovanje cen

Za povečanje natančnosti napovedi modul uporablja različne tehnične kazalnike in tržne podatke. Ti vključujejo:

Eksponentne drseče povprečne vrednosti (EMA): Pomaga slediti gibanju cene žetona, tako da izravnava nihanja in omogoča vpogled v morebitne obrate trenda.

Bollingerjevi pasovi: Meri nestanovitnost trga in prepozna potencialne pogoje prekupljenosti ali preprodanosti.

Indeks relativne moči (RSI): Ocenjuje dinamiko gibanja BRIAH, da ugotovi, ali je v bikovski ali medvedji fazi.

Konvergenca in divergenca drsečih sredin (MACD): Ocenjuje moč in smer gibanja cen, da prepozna potencialne vstopne in izstopne točke. S kombiniranjem teh kazalnikov s tržnimi podatki v realnem času modul zagotavlja dinamično napovedovanje cen, kar vam pomaga pridobiti globlji vpogled v prihodnji potencial BRIAH.

Zakaj je napovedovanje cen BRIAH pomembno?

BRIAH Napovedi cen so ključne iz več razlogov, vlagatelji pa jih uporabljajo za različne namene:

Razvoj naložbene strategije: Napovedi pomagajo vlagateljem oblikovati strategije. Z ocenjevanjem prihodnjih cen se lahko odločijo, kdaj bodo kriptovaluto kupili, prodali ali jo zadržali.

Ocena tveganja: Razumevanje potencialnih gibanj cen omogoča vlagateljem, da ocenijo tveganje, povezano z določenim kripto sredstvom. To je bistveno pri obvladovanju in zmanjševanju morebitnih izgub.

Analiza trga: Napovedi pogosto vključujejo analizo tržnih trendov, novic in zgodovinskih podatkov. Ta celovita analiza vlagateljem pomaga pri razumevanju tržne dinamike in dejavnikov, ki vplivajo na spremembe cen.

Razpršitev portfelja: Z napovedjo, katere kriptovalute bi lahko bile uspešne, lahko vlagatelji ustrezno razpršijo svoje portfelje in tveganje porazdelijo na različna sredstva.

Dolgoročno načrtovanje: Vlagatelji, ki iščejo dolgoročne dobičke, se pri prepoznavanju kriptovalut s potencialom za prihodnjo rast zanašajo na napovedi.

Psihološka pripravljenost: Poznavanje možnih cenovnih scenarijev vlagatelje čustveno in finančno pripravi na nestanovitnost trga.

Vključevanje skupnosti: Napovedi cen kriptovalut pogosto sprožijo razprave v skupnosti vlagateljev, kar vodi do širšega razumevanja in kolektivne modrosti o tržnih trendih.

Pogosta vprašanja (FAQ) :

Je vredno v BRIAH vlagati zdaj?
Glede na vaše napovedi bo BRIAH dosegel ceno -- na undefined, zaradi česar je žeton vreden razmisleka.
Kakšna je napoved cene BRIAH za naslednji mesec?
Glede na orodje za napovedovanje cen BRIAH (BRIAH) bo napovedana cena BRIAH dosegla -- na undefined.
Koliko bo leta 2026 stal 1 BRIAH?
Današnja cena 1 BRIAH (BRIAH) je --. V skladu z zgornjim modulom napovedi se bo BRIAH leta 2026 povečal za 0.00% in dosegel ceno --.
Kakšna je napovedana cena BRIAH v letu 2027?
BRIAH (BRIAH) se bo po napovedih letno povečevala za 0.00% in do leta 2027 dosegel ceno -- za 1BRIAH.
Kakšna je ocenjena ciljna cena BRIAH v letu 2028?
Glede na vašo napoved cene bo BRIAH (BRIAH) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2028 pa je ocenjena na --.
Kakšna je ocenjena ciljna cena BRIAH v letu 2029?
Glede na vašo napoved cen bo BRIAH (BRIAH) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2029 pa je ocenjena na --.
Koliko bo leta 2030 stal 1 BRIAH?
Današnja cena 1 BRIAH (BRIAH) je --. V skladu z zgornjim modulom napovedi bo BRIAH leta 2030 zrasel za 0.00% in bo dosegel ceno --.
Kakšna je napoved cen BRIAH za leto 2040?
BRIAH (BRIAH) se bo po napovedih vsako leto povečeval za 0.00% in do leta 2040 dosegel ceno -- za 1BRIAH.
Zavrnitev odgovornosti

Vsebina, objavljena na naših straneh s napovedmi cen kripto, temelji na informacijah in povratnih informacijah, ki so nam jih posredovali uporabniki MEXC in/ali drugi tretji viri. Predstavljeno vam je tako, »kot je«, samo v informativne in ilustrativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Pomembno je upoštevati, da predstavljene napovedi cen morda niso točne in jih ne bi smeli obravnavati kot take. Prihodnje cene se lahko bistveno razlikujejo od predstavljenih napovedi, zato se nanje ne bi smeli zanašati pri naložbenih odločitvah.

Poleg tega se ta vsebina ne sme razlagati kot finančni nasvet, niti ni namenjena priporočanju nakupa katerega koli določenega produkta ali storitve. MEXC vam na noben način ne odgovarja za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli zaradi sklicevanja, uporabe in/ali zanašanja na katero koli vsebino, objavljeno na naših straneh z napovedmi cen kriptovalut. Bistveno se je zavedati, da so cene digitalnih sredstev izpostavljene visokemu tržnemu tveganju in nestanovitnosti cen. Vrednost vaše naložbe se lahko zmanjša ali poveča in ni nobenega zagotovila, da si boste povrnili prvotno vloženi znesek. Konec koncev ste sami odgovorni za svoje naložbene odločitve in MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv napovednik prihodnje uspešnosti. Vlagajte samo v produkte, ki jih poznate in razumete povezana tveganja. Skrbno pretehtajte svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetujte z neodvisnim finančnim svetovalcem pred kakršnokoli naložbeno odločitvijo.