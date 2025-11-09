Na podlagi vaše napovedi bi lahko basilica zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko basilica zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3.1500.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SN39 za leto 2027 $ 3.3075 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SN39 za leto 2028 $ 3.4728 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SN39 v letu 2029 $ 3.6465 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SN39 v letu 2030 $ 3.8288 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena basilica lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 6.2367.

Leta 2050 bi se cena basilica lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 10.1590.