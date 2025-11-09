Na podlagi vaše napovedi bi lahko Baldor zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 12.22.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Baldor zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 12.8310.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena BALDOR za leto 2027 $ 13.4725 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena BALDOR za leto 2028 $ 14.1461 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BALDOR v letu 2029 $ 14.8534 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BALDOR v letu 2030 $ 15.5961 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Baldor lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 25.4045.

Leta 2050 bi se cena Baldor lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 41.3812.