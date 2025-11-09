Na podlagi vaše napovedi bi lahko AstraZeneca xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 84.61.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko AstraZeneca xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 88.8405.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AZNX za leto 2027 $ 93.2825 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AZNX za leto 2028 $ 97.9466 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AZNX v letu 2029 $ 102.8439 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AZNX v letu 2030 $ 107.9861 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena AstraZeneca xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 175.8981.

Leta 2050 bi se cena AstraZeneca xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 286.5194.