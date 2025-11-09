Na podlagi vaše napovedi bi lahko Anduril PreStocks zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 77.46.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Anduril PreStocks zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 81.333.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ANDURIL za leto 2027 $ 85.3996 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ANDURIL za leto 2028 $ 89.6696 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ANDURIL v letu 2029 $ 94.1531 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ANDURIL v letu 2030 $ 98.8607 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Anduril PreStocks lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 161.0337.

Leta 2050 bi se cena Anduril PreStocks lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 262.3070.