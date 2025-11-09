Na podlagi vaše napovedi bi lahko AbbVie xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 217.59.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko AbbVie xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 228.4695.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ABBVX za leto 2027 $ 239.8929 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ABBVX za leto 2028 $ 251.8876 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ABBVX v letu 2029 $ 264.4820 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ABBVX v letu 2030 $ 277.7061 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena AbbVie xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 452.3539.

Leta 2050 bi se cena AbbVie xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 736.8369.