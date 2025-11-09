Na podlagi vaše napovedi bi lahko UnitedHealth zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 329.31.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko UnitedHealth zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 345.7755.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena UNHON za leto 2027 $ 363.0642 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena UNHON za leto 2028 $ 381.2174 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UNHON v letu 2029 $ 400.2783 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UNHON v letu 2030 $ 420.2922 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena UnitedHealth lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 684.6118.

Leta 2050 bi se cena UnitedHealth lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,115.1605.