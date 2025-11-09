Na podlagi vaše napovedi bi lahko Syndicate zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.1703.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Syndicate zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.178815.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SYND za leto 2027 $ 0.187755 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SYND za leto 2028 $ 0.197143 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SYND v letu 2029 $ 0.207000 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SYND v letu 2030 $ 0.217350 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Syndicate lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.354041.

Leta 2050 bi se cena Syndicate lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.576696.