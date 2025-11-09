Na podlagi vaše napovedi bi lahko SPDR S P 500 ETF zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 647.82.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko SPDR S P 500 ETF zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 680.2110.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SPYON za leto 2027 $ 714.2215 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SPYON za leto 2028 $ 749.9326 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPYON v letu 2029 $ 787.4292 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPYON v letu 2030 $ 826.8007 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena SPDR S P 500 ETF lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,346.7712.

Leta 2050 bi se cena SPDR S P 500 ETF lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2,193.7484.