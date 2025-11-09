Na podlagi vaše napovedi bi lahko Spotify zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 622.56.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Spotify zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 653.688.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SPOTON za leto 2027 $ 686.3724 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SPOTON za leto 2028 $ 720.6910 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPOTON v letu 2029 $ 756.7255 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPOTON v letu 2030 $ 794.5618 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Spotify lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,294.2575.

Leta 2050 bi se cena Spotify lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2,108.2091.