Na podlagi vaše napovedi bi lahko Snowflake zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 262.75.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Snowflake zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 275.8875.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SNOWON za leto 2027 $ 289.6818 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SNOWON za leto 2028 $ 304.1659 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SNOWON v letu 2029 $ 319.3742 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SNOWON v letu 2030 $ 335.3429 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Snowflake lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 546.2383.

Leta 2050 bi se cena Snowflake lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 889.7647.