Na podlagi vaše napovedi bi lahko Shopify zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 155.15.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Shopify zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 162.9075.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SHOPON za leto 2027 $ 171.0528 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SHOPON za leto 2028 $ 179.6055 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SHOPON v letu 2029 $ 188.5857 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SHOPON v letu 2030 $ 198.0150 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Shopify lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 322.5457.

Leta 2050 bi se cena Shopify lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 525.3929.