Na podlagi vaše napovedi bi lahko SharpLink Gaming zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 11.98.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko SharpLink Gaming zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 12.579.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SBETON za leto 2027 $ 13.2079 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SBETON za leto 2028 $ 13.8683 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SBETON v letu 2029 $ 14.5617 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SBETON v letu 2030 $ 15.2898 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena SharpLink Gaming lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 24.9055.

Leta 2050 bi se cena SharpLink Gaming lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 40.5685.