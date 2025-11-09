Na podlagi vaše napovedi bi lahko PROJECT RESCUE zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.1778.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko PROJECT RESCUE zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.186690.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena RESCUE za leto 2027 $ 0.196024 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena RESCUE za leto 2028 $ 0.205825 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RESCUE v letu 2029 $ 0.216117 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RESCUE v letu 2030 $ 0.226922 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena PROJECT RESCUE lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.369633.

Leta 2050 bi se cena PROJECT RESCUE lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.602093.