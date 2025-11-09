Na podlagi vaše napovedi bi lahko NVIDIA zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 188.69.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko NVIDIA zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 198.1245.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena NVDAON za leto 2027 $ 208.0307 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena NVDAON za leto 2028 $ 218.4322 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NVDAON v letu 2029 $ 229.3538 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NVDAON v letu 2030 $ 240.8215 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena NVIDIA lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 392.2729.

Leta 2050 bi se cena NVIDIA lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 638.9713.