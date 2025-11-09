Na podlagi vaše napovedi bi lahko Intel zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 39.59.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Intel zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 41.5695.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena INTCON za leto 2027 $ 43.6479 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena INTCON za leto 2028 $ 45.8303 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena INTCON v letu 2029 $ 48.1218 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena INTCON v letu 2030 $ 50.5279 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Intel lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 82.3047.

Leta 2050 bi se cena Intel lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 134.0657.