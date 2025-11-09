Na podlagi vaše napovedi bi lahko IShares Gold Trust zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 75.01.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko IShares Gold Trust zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 78.7605.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena IAUON za leto 2027 $ 82.6985 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena IAUON za leto 2028 $ 86.8334 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IAUON v letu 2029 $ 91.1751 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IAUON v letu 2030 $ 95.7338 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena IShares Gold Trust lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 155.9404.

Leta 2050 bi se cena IShares Gold Trust lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 254.0104.