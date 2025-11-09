Na podlagi vaše napovedi bi lahko Alphabet Class A zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 280.73.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Alphabet Class A zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 294.7665.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GOOGLON za leto 2027 $ 309.5048 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GOOGLON za leto 2028 $ 324.9800 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GOOGLON v letu 2029 $ 341.2290 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GOOGLON v letu 2030 $ 358.2905 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Alphabet Class A lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 583.6175.

Leta 2050 bi se cena Alphabet Class A lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 950.6514.