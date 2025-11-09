Na podlagi vaše napovedi bi lahko GameStop zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 22.09.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko GameStop zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 23.1945.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GMEON za leto 2027 $ 24.3542 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GMEON za leto 2028 $ 25.5719 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GMEON v letu 2029 $ 26.8505 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GMEON v letu 2030 $ 28.1930 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena GameStop lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 45.9235.

Leta 2050 bi se cena GameStop lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 74.8045.