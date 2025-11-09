Na podlagi vaše napovedi bi lahko Futu Holdings zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 190.78.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Futu Holdings zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 200.3190.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena FUTUON za leto 2027 $ 210.3349 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena FUTUON za leto 2028 $ 220.8516 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FUTUON v letu 2029 $ 231.8942 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FUTUON v letu 2030 $ 243.4889 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Futu Holdings lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 396.6179.

Leta 2050 bi se cena Futu Holdings lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 646.0487.