Na podlagi vaše napovedi bi lahko Circle xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 104.33.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Circle xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 109.5465.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CRCLX za leto 2027 $ 115.0238 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CRCLX za leto 2028 $ 120.7750 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CRCLX v letu 2029 $ 126.8137 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CRCLX v letu 2030 $ 133.1544 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Circle xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 216.8945.

Leta 2050 bi se cena Circle xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 353.2984.