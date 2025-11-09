Na podlagi vaše napovedi bi lahko Coinbase zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 313.38.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Coinbase zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 329.0490.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena COINON za leto 2027 $ 345.5014 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena COINON za leto 2028 $ 362.7765 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COINON v letu 2029 $ 380.9153 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COINON v letu 2030 $ 399.9611 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Coinbase lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 651.4945.

Leta 2050 bi se cena Coinbase lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,061.2159.