Na podlagi vaše napovedi bi lahko Amazon zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 245.01.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Amazon zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 257.2605.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AMZNON za leto 2027 $ 270.1235 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AMZNON za leto 2028 $ 283.6297 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMZNON v letu 2029 $ 297.8111 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMZNON v letu 2030 $ 312.7017 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Amazon lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 509.3581.

Leta 2050 bi se cena Amazon lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 829.6908.