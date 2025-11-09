Na podlagi vaše napovedi bi lahko Airbnb zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 122.14.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Airbnb zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 128.247.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ABNBON za leto 2027 $ 134.6593 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ABNBON za leto 2028 $ 141.3923 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ABNBON v letu 2029 $ 148.4619 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ABNBON v letu 2030 $ 155.8850 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Airbnb lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 253.9202.

Leta 2050 bi se cena Airbnb lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 413.6093.