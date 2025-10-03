XRP vs. Bitcoin: kan XRP de koning onttronen?

De stelling dat Ripple's XRP (XRP) Bitcoin (BTC) zou kunnen onttronen klinkt ambitieus, maar sommige analisten wagen zich aan toekomstige scenario's waarin die machtsverschuiving realiteit wordt. Wat is het optimistische vooruitzicht dat XRP op termijn mogelijk de dominantste cryptomunt kan maken en welke belangrijke rol kan de exchange-traded fund (ETF)-adoptie daarin spelen. Analist ziet XRP komende jaren boven BTC uitstijgen Volgens een recente analyse zou XRP rond het einde van dit decennium Bitcoin en Ethereum (ETH) kunnen passeren qua marktkapitalisatie. Deze voorspelling baseert zich op een combinatie van exponentiële groei van XRP enerzijds en het idee dat de groei van Bitcoin zal vertragen of stagneren anderzijds. De analist stelt dat XRP’s marktaandeel, momenteel slechts een fractie van dat van Bitcoin, fors zou moeten groeien. In absolute termen moet XRP meer dan dertien keer zijn huidige waarde opschroeven om in de buurt van de huidige Bitcoin-waarderingen te komen, als Bitcoin zelf niet verder groeit. Daarmee erkent hij de enorme kloof die moet worden overbrugd. Critici voeren echter aan dat zulke voorspellingen vaag zijn zolang er geen rekening wordt gehouden met structurele restricties: Wat als Bitcoin doorgroeit? Wat als regelgeving XRP harder treft? Anderen wijzen op de relatief hoge mate van controle door Ripple over de tokenvoorraad als een punt van kritiek dat de decentralisatie van XRP flink beïnvloedt. Toch is het durven speculeren op zo’n scenario niet alleen voor entertainment. Het weerspiegelt groeiend vertrouwen onder sommige marktspelers dat XRP daadwerkelijk een dominante rol kan gaan innemen in het financiële landschap. De vraag is dan ook: wat moet er gebeuren zodat die voorspelling niet blijft bij een optimistische vogelvlucht? Kan XRP dienen als store of value? Een van de kernvragen is of XRP ooit het vertrouwen kan winnen dat Bitcoin jarenlang heeft opgebouwd als “digitaal goud”? Voorstanders van XRP voeren aan dat als de adoptie in betalingen, liquiditeit en institutionele gebruiksgevallen toeneemt, de perceptie van XRP kan verschuiven van pure token voor gebruik naar een asset waarin waarde wordt opgeslagen. XRP heeft al voordelen op technisch vlak. Zo heeft het een snelle settlement, lage transactiekosten en interoperabiliteit met betalingen. Als financiële instellingen en verbonden systemen XRP steeds meer gebruiken, kan het imago van de munt flink evolueren. In dat proces zou XRP kunnen fungeren als brug tussen de traditionele fiinanciële infrastructuur en nieuwe digitale ecosystemen. Maar er zijn risico's. Bitcoin heeft het voordeel van eerstgeborene en een overtuigend narratief als veilige haven. De kracht van zijn netwerk en brede acceptatie zijn niet eenvoudig te repliceren. Bovendien moet XRP bewijzen dat het bestand is tegen externe druk, zoals regelgeving, marktstress, afnemende vraag of zelfs interne conflicten binnen Ripple zelf. Als XRP echter in staat is om consistent waarde op te slaan, zonder extreme volatiliteit, terwijl het nut én de adoptie blijft doorgroeien, dan kan het op termijn een serieuze belager worden van Bitcoin's status. Het pad is dus smal, maar niet per definitie onmogelijk. ETF-adoptie kan scenario flink versnellen Voor veel investeerders is de doorbraak naar bredere acceptatie afhankelijk van institutionele producten zoals ETF's. De toelating van een spot-XRP ETF zou niet alleen kapitaal binnenbrengen, maar ook een vorm van legitimering bieden binnen gereguleerde kaders. Aangezien ETF’s dienen als brug voor institutioneel geld, zou goedkeuring ervan een doorslaggevende katalysator kunnen zijn. In de context van de voorspelling kan de timing van ETF-adoptie cruciaal zijn. Als die goedkeuring plaatsvindt vóór 2030 en gepaard gaat met marktgroei, dan vergroot dat de kans dat XRP marktaandeel verovert ten koste van Bitcoin. Maar als het proces lang wordt uitgesteld of afgewezen, dan neemt het scenario van dominantie alleen maar sneller af dan dat het opbouwt. Daarnaast is het niet gezegd dat één goedkeuring voldoende is. Meerdere jurisdicties moeten meewerken, liquiditeit moet beschikbaar zijn, en er moet vertrouwen zijn dat ETF-producten geen straffen of beperkingen opleggen. De markt zal elk nieuws rond ETF’s scherp in de gaten houden, want het kan abrupt het sentiment kantelen. 