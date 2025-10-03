2025-10-04 Saturday

Samsung Taps Coinbase To Provide Crypto Access, Driving Adoption

Samsung Taps Coinbase To Provide Crypto Access, Driving Adoption

The post Samsung Taps Coinbase To Provide Crypto Access, Driving Adoption appeared on BitcoinEthereumNews.com. Tech giant Samsung has partnered with Coinbase to offer crypto services to its 75 million Galaxy users in the United States. This marks a positive development for the crypto industry, considering how it could boost mainstream adoption. Samsung Partners with Coinbase To Offer Users Crypto Access The tech giant announced in a press release that it is partnering with Coinbase to enable users in the U.S. to purchase crypto directly in-app with Samsung Pay. The firm noted that this will provide users with more options for managing their investments and accessing funds on its platform. The top crypto exchange also confirmed this Samsung partnership, revealing that Galaxy users in the U.S. will have exclusive access to Coinbase One, which offers zero trading fees, staking rewards, and other benefits. Coinbase highlighted the significance of this development in terms of crypto adoption, noting that there are currently over 75 million Samsung Galaxy owners. Meanwhile, both companies plan to expand access to more Galaxy users worldwide in the coming months. It is worth noting that this announcement builds on an initial partnership Samsung and Coinbase announced in July earlier this year. At the time, the crypto exchange integrated Samsung Pay as a payment option within its app for North American users. Now, this partnership has expanded with the tech giant also integrating Coinbase’s services into its platform. It also comes as more companies look to offer crypto access to their users, one way or another. Earlier this year, JPMorgan, the largest U.S. Bank, had also tapped Coinbase to offer crypto access to its clients. Coinbase CEO Brian Armstrong remarked that they are excited to be partnering with Samsung to make crypto even more accessible. He further noted that they are offering over 75 million Galaxy users free access to Coinbase One to bring…
BitcoinEthereumNews2025/10/04 00:41
BullZilla’s Meme Hype to ADA’s Upgrades: Why Tapzi is the Best Crypto To Buy Today as the Weekend Kicks Off

In today’s market cycle, three names are dominating the conversation as the best crypto to buy this weekend: BullZilla (BZIL), […] The post BullZilla’s Meme Hype to ADA’s Upgrades: Why Tapzi is the Best Crypto To Buy Today as the Weekend Kicks Off appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/10/04 00:38
Stablecoins to Replace Fiat Money by 2030 Tether Co-founder Predicts

TLDR By 2030, Reeve Collins predicts all fiat currencies will operate as stablecoins. Stablecoins offer faster, more transparent transactions with no intermediaries. Banks and large institutions are racing to create their own stablecoins. Full adoption of blockchain could bring efficiency but also risks like security issues. Reeve Collins, the co-founder of Tether, has predicted that [...] The post Stablecoins to Replace Fiat Money by 2030 Tether Co-founder Predicts appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/10/04 00:11
Maxi Doge Coin Review 2025 — Is It Safe to Invest in? Everything You Need to Know

Wish you’d scooped up some dog-themed tokens like $DOGE or $SHIB early on before their epic spikes? You might be in just the right place. In this Maxi Doge review, we explore how $MAXI might be the next Shiba Inu-inspired coin to explode. Like $SHIB, it plans to evolve from a meme coin into a [...]
Brave Newcoin2025/10/04 00:01
The Clinical Benefit of Fused AI Models: Improving PE Mortality Prediction Over Traditional Scores

This discussion validates the use of deep multimodal learning to significantly improve PE mortality prediction over the PESI score, a long-standing clinical tool.
Hackernoon2025/10/04 00:00
Data: Ethereum Treasury and spot ETFs hold over 10% of total circulating supply

PANews reported on October 3 that according to data from the strategythreserve platform, the combined holdings of the two major categories of Ethereum treasury companies and spot ETFs have accounted for 10.11% of the total circulating supply of Ethereum, breaking the important 10% mark for the first time.
PANews2025/10/03 23:58
Big Banks Bet on Ripple’s XRP and RLUSD While Visa Tests Stablecoin Integration—Who Wins the $200B Market? ⋆ ZyCrypto

The post Big Banks Bet on Ripple’s XRP and RLUSD While Visa Tests Stablecoin Integration—Who Wins the $200B Market? ⋆ ZyCrypto appeared on BitcoinEthereumNews.com. Advertisement &nbsp &nbsp Visa is modernizing the decades-old infrastructure of cross-border payments with a pilot that integrates stablecoins into its Visa Direct platform. Announced at SIBOS 2025, the initiative aims to unlock liquidity, reduce settlement times, and give businesses greater flexibility in managing international payouts. For years, global transactions have relied on slow, costly rails that require businesses to park large amounts of capital in advance. With the new pilot, Visa is testing stablecoin prefunding as an alternative funding source, enabling financial institutions to cover payouts while maintaining their working capital. Chris Newkirk, President of Commercial & Money Movement Solutions at Visa, expressed his dissatisfaction. “Cross-border payments have been stuck in outdated systems for far too long,” he said. “Visa Direct’s new stablecoins integration lays the groundwork for money to move instantly across the world, giving businesses more choice in how they pay.” A new model for liquidity management The prefunding process enables businesses to deposit stablecoins with Visa Direct, treating them as equivalent to cash on hand. Funds are then made available for payouts in local currencies, providing banks, remittance providers, and other financial institutions with a faster and more predictable method for settling transactions. Advertisement &nbsp The model also brings new advantages for treasury operations. Instead of tying up funds for days, institutions can move money in minutes. Stablecoins also serve as a consistent settlement layer, minimizing risks associated with currency volatility across different markets. Visa has not disclosed which stablecoins are being used in the pilot, but said it is working with select partners that meet specific criteria. Broader availability is expected to roll out in 2026. This pilot builds on Visa’s ongoing efforts to integrate blockchain programmability with its global payments network. The company has previously tested the waters with crypto-linked payment cards and…
BitcoinEthereumNews2025/10/03 23:50
Coinbase Announces Strategic Partnership with Tech Giant Samsung! Here Are the Details

Technology giant Samsung took an important step in the cryptocurrency market and announced a strategic partnership with Coinbase. Continue Reading: Coinbase Announces Strategic Partnership with Tech Giant Samsung! Here Are the Details
Coinstats2025/10/03 23:41
1 miljard XRP verdwijnt uit Ripple-escrow: wat gebeurt er?

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram   Op donderdag is er opnieuw 1 miljard XRP (XRP) vrijgegeven uit Ripples escrow-reserve. Deze gebruikelijke maar altijd beladen beweging roept opnieuw vragen op binnen de XRP-community. Waarom gebeurt deze vrijgave nu, wat doet Ripple met de vrijgekomen tokens, en hoe transparant is het beheer van de reserves? Laten we eens kijken naar de implicaties van deze escrow-beweging, de mogelijke scenario’s voor verkoop of partnerschappen, en het belang van openheid rond Ripple’s tokenbeheer. Token ontgrendeling veroorzaakt veel onrust De ontgrendeling van 1 miljard XRP vond plaats binnen een uur, verdeeld over vier transacties (twee van 400 miljoen en twee van 100 miljoen). Deze actie is onderdeel van Ripples maandelijkse unlock-mechanisme, al werd deze maand de vrijgave uitgesteld naar de tweede dag van de maand, in plaats van de gebruikelijke eerste. Hoewel het geen afwijking is van wat Ripple volgens schema doet, wordt het moment bewust opgemerkt. In periodes van koersstijging en hoge marktverwachtingen wekt zo’n unlock extra aandacht. Binnen de community wordt gespeculeerd of deze vrijgave zuiver routine betreft of dat hij strategisch gekozen is, wellicht om nieuwe initiatieven te ondersteunen of liquiditeit te bieden. Bovendien leidt het feit dat Ripple consistent tokens vrijgeeft ondanks marktvolatiliteit tot scepsis bij sommige houders. Sommigen zien de escrow-mechanismen als instrumenten die enerzijds zekerheid geven, maar anderzijds middel kunnen zijn voor marktinterventie. De kernvraag is dan ook: in hoeverre worden vrijgegeven tokens daadwerkelijk ingezet op een manier die transparant is en het systeem niet ondermijnt? Meer liquiditeit of voorbereiding op mogelijke samenwerkingen? Wanneer Ripple tokens uit escrow vrijgeeft, ontstaan verschillende scenario’s. Deels kunnen de tokens intern worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten, financiering van projecten, acquisities of partnerschappen. In eerdere maanden zijn vrijgegeven tokens teruggezet in escrow of gebruikt voor ‘on-demand liquidity’ (ODL) en ecosystem-groei. Soms jagen projectontwikkelingen, samenwerkingen of investeringsrondes de nood aan beschikbare XRP aan. Een ander scenario is dat Ripple de vrijgegeven tokens (deels) op de markt brengt, wat verkoopdruk kan veroorzaken. Toch zou dit bij een gecontroleerde uitgifte minimaal kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld door steeds kleine hoeveelheden te verkopen, distribuerend over tijd om een abrupte koersimpact te beperken. Of tokens kunnen via strategische partners worden ingezet met bepaalde voorwaarden over de tijd dat het moet worden vastgehouden, zodat ze niet onmiddellijk in circulatie kan komen. Er is ook de mogelijkheid dat Ripple de vrijgave gebruikt als onderhandelingstool. Bijvoorbeeld bij partnerschappen met financiële instellingen kan het tonen van liquiditeit of inzet van kapitaal een positie versterken. Door tokens beschikbaar te hebben, kan Ripple sneller inspelen op kansen. Welke route gekozen wordt, zal grotendeels afhangen van marktsituatie, koers (of die gunstig is voor verkoop) en strategische prioriteiten. Maar één zekerheid hebben we wel, de vrijgave moet namelijk worden opgevolgd door duidelijke communicatie, anders worden interpretaties vanuit de community al snel negatief. Ripple’s transparantie cruciaal voor toekomstig vertrouwen Voor de geloofwaardigheid van Ripple is het essentieel dat het beheer van escrow-reserves open en controleerbaar blijft. Gebrek aan transparantie voedt wantrouwen. Hoe weet de community anders dat Ripple vrijgegeven tokens correct gebruikt en niet manipulerend optreedt? Hoeveel tokens blijven in escrow, hoe worden ze teruggezet en welke verkoop schema’s bestaan er? Allemaal vragen die met transparantie weggenomen kunnen worden. Transparantie kan bijvoorbeeld bestaan uit de publicatie van escrow-contractstatussen, gedetailleerde kwartaalrapportage over het gebruik van vrijgegeven tokens en onafhankelijk toezicht. Wanneer dergelijke informatie duidelijk is, vermindert het het narratief dat Ripple heimelijk middelen kan circuleren zonder marktkennis of inspraak. De reputatie van XRP als munt, waarin vertrouwen en voorspelbaarheid belangrijk zijn, staat op het spel. Elke vrijgave zonder adequate toelichting wekt de indruk van minimale controle. Daarom zien veel gemeenschapsleden de escrow-beweging niet als neutraal, maar als potentieel signaal. Oftewel: wie controleert de controleur? Lange termijn houders zullen letten op consistentie. Wanneer Ripple consequent vrijgeeft, gebruikt en (indien van toepassing) terugplaatst tokens in lijn met doelstellingen, dan kan vertrouwen versterkt worden. Maar als vrijgaven leiden tot prijsdruk, abrupte verkopen of verrassingen, dan kan dat het sentiment ondermijnen. En dat zal geen gunstig effect hebben op de munt voor de langere termijn. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht 1 miljard XRP verdwijnt uit Ripple-escrow: wat gebeurt er? is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/03 23:31
UXLINK to hold community vote after $11M exploit

UXLINK has announced a community governance vote via Snapshot that is expected to go live on October 4, 2025. It will be open to Ethereum mainnet $UXLINK holders. The vote is part of the platform’s attempt to do damage control as it struggles to right itself after an exploit caused millions more tokens to be […]
Cryptopolitan2025/10/03 22:51
