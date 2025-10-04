Dogecoin koers boven crucial $0,251 niveau – traders mikken op doorbraak naar $0,264

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Een regelrechte opmars heeft de Dogecoin koers boven het cruciale $ 0,251 niveau gebracht. Het vasthouden boven dit niveau lijkt nu een verdere koersexplosie mogelijk te maken. Wat gaat Dogecoin koers doen in oktober? Oktober heeft zijn bijnaam Uptober nu al waargemaakt. In slechts een aantal dagen tijd wist het grootste gedeelte van de cryptomarkt namelijk aanzienlijke winsten te noteren. In 24 uur tijd wist de market cap van de hele markt al met 1,5% te stijgen richting de $ 4,14 biljoen. Grootheden zoals Bitcoin stegen ook al meer dan 10% en ook Ethereum maakte indruk met een stijging van 14%. Bitcoin en Ethereum koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap Een van de grote winnaars binnen deze cryptomarkt was echter Dogecoin. Dit project steeg namelijk al meer dan 14,14%. Eind september testte Dogecoin zijn ondersteuning bij de $ 0,20 nog, sindsdien is het al meer dan 25% gestegen. Het zorgde ervoor dat deze Dogecoin koers boven de belangrijke $ 0,251 uitkwam. Standhouding boven dit niveau lijkt nu aanhoudende winsten mogelijk te maken. Dogecoin koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap Dogecoin nieuws: Dogecoin koers doorbreekt belangrijk weerstandsniveau Nu de DOGE koers voorbij zijn weerstand van de $ 0,251 is gestegen, lijkt er een aanzienlijke opmars voor Dogecoin mogelijk te zijn. Definitieve standhouding boven dit niveau kan namelijk een koersrally in gang zetten. Vanaf dit niveau kan er verder gestegen worden richting de weerstand van de $ 0,262. Zolang de Dogecoin koers in staat is om deze ondersteuning rond de $ 0,251 in stand te houden, kan het meerdere pogingen doen om zijn weg omhoog voort te zetten. Een stijging richting de $ 0,34 lijkt in dat geval nabij te zijn. Als er nu gekeken wordt naar technische indicatoren, heeft de recente koersstijging ervoor gezorgd dat er voornamelijk koopsignalen zijn terug te vinden. Op dit moment geeft alleen de momentum indicator namelijk nog een verkoopsignaal af. De koers is nu echter boven al zijn EMA’s uitgestegen en ook de RSI is begonnen aan een stijging richting het gebied van hoge koopdruk. De nabije toekomst voor Dogecoin ziet er dan ook erg optimistisch uit. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Altcoin season kan Dogecoin aan grote winsten helpen Nu de Dogecoin koers zich in een optimistische fase bevindt, gaat een nieuwe altcoin season erg interessant worden voor DOGE. De altcoin season index bevindt zich op dit moment rond de 71, wat betekent dat een altcoin season nabij lijkt te zijn. Altcoin season index bevindt zich op 71 – bron: Blockchaincenter Als meme coin kan Dogecoin excelleren tijdens een altcoin season. Als een altcoin season plaatsvindt tijdens deze optimistische fase voor Dogecoin kunnen winsten richting de $ 0,48 zeker een mogelijkheid worden. Dogecoin is in het geval van een altcoin season zeker niet het enige meme coin project dat dat grote winsten door kan maken. Juist een nieuw crypto project met een lage market cap dat zich voortbouwt op Dogecoin kan in dat geval namelijk indruk gaan maken. Een voorbeeld van een dergelijk project is Maxi Doge, een nieuwe crypto die in korte tijd al een grote community van investeerders wist op te bouwen. Maxi Doge ($ MAXI) – sterkere neefje van DOGE Maxi Doge bevindt zich nog in zijn presale fase, maar wist tijdens deze presale fase al indruk te maken met zijn hilarische vormgeving en duidelijke tokenomics. Dit zorgde ervoor dat er binnen korte tijd meer dan $ 2 miljoen aan investeringen werd opgehaald. Maxi Doge vormt het sterkere neefje van DOGE. Dit betekent dat het schattige Doge meme transformeert in een brute bodybuilder versie. Op deze manier omarmt het de zogenaamde gymbro cultuur. Ook zet dit project volledig in op x1000 meme coin mogelijkheden. Op deze manier omarmt het de gemiddelde mindset van een meme coin trader. Over +$2.5M raised. We digging for those green candles , fam. pic.twitter.com/kOa2FRFFoB — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 1, 2025 Naast deze hilarische vormgeving maakte Maxi Doge ook indruk via zijn duidelijke tokenomics. Dit project heeft namelijk duidelijk aangegeven dat het een totale token voorraad heeft van iets meer dan 150 miljard tokens, en dat 40% hiervan te koop zal zijn tijdens de presale fase. De resterende token voorraad wordt verdeeld over 25% voor het Maxi fonds, 40% voor marketing, 15% voor liquiditeit, 15% voor ontwikkeling en 5% voor staking en beloningen. De presale van Maxi Doge heeft inmiddels al meer dan $ 2,7 miljoen aan investeringen weten op te halen. Een duidelijk signaal dat men onder de indruk is van dit project. Deze presale maakt gebruik van de stijgende prijsstrategie. 