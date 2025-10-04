2025-10-04 Saturday

Kripto novice

Privoščite si najbolj vroče novice o kriptovalutah in posodobitve trga
Ripple’s XRP en RLUSD vs Visa’s stablecoin: strijd om $200 miljard-markt

Ripple’s XRP en RLUSD vs Visa’s stablecoin: strijd om $200 miljard-markt

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De strijd tussen Ripple en Visa ontpopt zich om de toekomst van grensoverschrijdende betalingen. Visa kondigt een pilot aan met stablecoins binnen zijn Visa Direct-platform. Tegelijkertijd breidt Ripple zijn strategie uit met zowel XRP als de recent gelanceerde RLUSD stablecoin. De inzet: een markt die is geschat op meer dan $200 miljard per jaar. Visa zet in op stablecoin-prefunding Decennialang waren internationale betalingen afhankelijk van trage en dure systemen. Bedrijven moesten grote sommen geld vooraf stallen om transacties te kunnen afwikkelen. Met de nieuwe pilot wil Visa Direct dit model doorbreken via prefunding met stablecoins. Bedrijven kunnen stablecoins deponeren bij Visa Direct, waarna deze direct beschikbaar komen voor uitbetalingen in lokale valuta. Dit verkort de afwikkeltijd van dagen naar minuten en maakt het mogelijk om werkkapitaal efficiënter te beheren. Chris Newkirk, President van Commercial & Money Movement Solutions bij Visa, zegt hierover: “Grensoverschrijdende betalingen zitten al veel te lang vast in verouderde systemen. Met deze integratie leggen we de basis om geld wereldwijd direct te verplaatsen en bedrijven meer keuze te geven in hoe zij betalen.” Hoewel Visa nog niet bekendmaakt welke stablecoins in de pilot zijn te gebruiken, verwacht het bedrijf in 2026 bredere beschikbaarheid. De stap bouwt voort op eerdere experimenten met crypto-betaalkaarten en samenwerkingen met Circle rond stablecoin settlements. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Ripple’s XRP en RLUSD vs Visa’s stablecoin: strijd om $200 miljard-markt document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Ripple tweesporenstrategie: XRP én RLUSD Waar Visa experimenteert met stablecoin-integratie, zet Ripple in op een dubbele aanpak. Sinds 2012 is XRP ontwikkeld als brugvaluta voor grensoverschrijdende betalingen. Het netwerk verwerkt transacties in slechts 3-5 seconden met minimale kosten van $0,0002, een scherp contrast met traditionele SWIFT-transfers die dagen duren en aanzienlijk duurder zijn. Ripple’s On-Demand Liquidity (ODL) gebruikt XRP om de noodzaak van pre-funded nostro-accounts te elimineren. Daarmee komt er kapitaal vrij dat normaal gesproken vastzit bij banken. Ripple claimt dat via RippleNet inmiddels meer dan $70 miljard aan betalingen zijn verwerkt in meer dan 90 markten, met deelname van instellingen als Santander, SBI Holdings, PNC Bank en MUFG. Daarnaast lanceerde Ripple recent RLUSD, een eigen stablecoin die complementair is aan XRP. Deze stablecoin biedt instellingen stabiliteit, terwijl XRP snelheid en liquiditeit toevoegt. Samen vormen zij een infrastructuur die traditionele rails moet vervangen. CEO Brad Garlinghouse stelt dat XRP binnen vijf jaar tot 14% van de huidige SWIFT-volumes kan overnemen. Dat kan een fundamentele verschuiving betekenen in de manier waarop geld internationaal stroomt. Strijd om de toekomst van cross-border finance De vraag wie de grensoverschrijdende betalingsmarkt gaat domineren, is daarmee volledig open. Visa beschikt over een wereldwijd netwerk en enorme institutionele aanwezigheid, terwijl Ripple al een bewezen technologie en groeiende bankintegraties heeft. Voor bedrijven betekent de opkomst van zowel stablecoins als blockchain-gestuurde oplossingen een toekomst van snellere, goedkopere en flexibelere betalingen. Eindgebruikers blijven hun geld gewoon in lokale valuta ontvangen, maar de infrastructuur achter die betalingen ondergaat een stille revolutie. De komende jaren zullen uitwijzen wie de $200 miljard-markt naar zich toetrekt: de gevestigde gigant Visa, of de blockchain-uitdager Ripple met zijn tweesporenstrategie. Wat zijn de verschillen tussen Ripple en Visa? Wat zijn de verschillen en hoe kan Ripple Visa uitdagen? Technologie & snelheid XRP Ledger verwerkt transacties in 3-5 seconden met extreem lage kosten ($0,0002). Visa’s pilot met stablecoin-prefunding is wel sneller dan SWIFT, maar het blijft afhankelijk van Visa’s eigen rails en integratie met banken. Ripple heeft dus native blockchain-snelheid, terwijl Visa vooral een upgrade van bestaand systeem biedt. Kapitaal-efficiëntie Ripple’s On-Demand Liquidity (ODL) gebruikt XRP als brugvaluta en elimineert de noodzaak van nostro-accounts (vooraf geld parkeren in elk land). Dit kan miljarden aan vastgezet kapitaal vrijmaken. Visa’s stablecoin-prefunding verbetert wel de liquiditeit, maar vereist nog steeds dat instellingen stablecoins bij Visa storten. Ripple biedt dus meer kapitaalvrijheid. Duale strategie: XRP + RLUSD Ripple combineert XRP (snel, liquide, grensoverschrijdend) met RLUSD (stabiel, compliance-vriendelijk). Visa heeft (voorlopig) alleen stablecoins in testfase. Ripple biedt al een volwassen ecosysteem waarin beide oplossingen samenwerken. Track record & partners Ripple heeft al grote banken en instellingen als Santander, SBI Holdings, MUFG en PNC Bank aan boord via RippleNet (meer dan $70 miljard aan volume in 90+ markten). Visa heeft natuurlijk een wereldwijd netwerk, maar hun stablecoin-pilot is nog beperkt in schaal en partners. Ripple heeft dus al praktijkervaring. Regulatoire voorsprong Ripple’s juridische overwinning tegen de SEC in 2023 gaf XRP meer duidelijkheid in de VS dan veel andere crypto’s. RLUSD kan zich positioneren als compliance-first stablecoin, wat banken en toezichthouders vertrouwen geeft. Visa moet nog laten zien dat hun gekozen stablecoins voldoen aan alle eisen wereldwijd. Netwerkeffect en schaal Ripple’s focus ligt volledig op cross-border payments, terwijl Visa een bredere agenda heeft (kaarten, betalingen, stablecoins als extra). Dit kan Ripple meer scherpte en specialisatie geven in het domineren van dit niche-segment. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ripple’s XRP en RLUSD vs Visa’s stablecoin: strijd om $200 miljard-markt is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
XRP
XRP$3.0183-0.42%
MANTRA
OM$0.1748-0.39%
MetYa
MET$0.2245-0.83%
Delite
Coinstats2025/10/04 02:16
Delite
FLOKI Debuts Europe’s First BNB Meme Coin ETP for Crypto Access

FLOKI Debuts Europe’s First BNB Meme Coin ETP for Crypto Access

The post FLOKI Debuts Europe’s First BNB Meme Coin ETP for Crypto Access appeared on BitcoinEthereumNews.com. FLOKI debuts Europe’s first regulated BNB Chain meme coin ETP on Spotlight. MiCAR compliance boosts FLOKI’s institutional adoption across the European region. Valhalla PvP game launches a $150K tournament, driving FLOKI ecosystem use. FLOKI has launched the first regulated exchange-traded product for a BNB Chain meme coin in Europe. The Valour Floki SEK ETP went live on Sweden’s Spotlight Stock Market on October 2, 2025, issued by Valour, a subsidiary of DeFi Technologies. The product provides both institutional and retail investors with regulated exposure to FLOKI without the need for direct token custody or wallet management. This makes FLOKI only the second meme coin after Dogecoin to achieve institutional-grade product access through a European ETP. THE FIRST FLOKI ETP GOES LIVE IN EUROPE The first $FLOKI ETP is now live in Europe, making Floki the first and only BNB chain project to secure an ETP listing besides $BNB itself — a big feat, especially as it coincides with BNB season. The product, named Valour Floki (FLOKI)… pic.twitter.com/LkTc1DaIBG — FLOKI (@FLOKI) October 3, 2025 The Valour Floki SEK trades in Swedish Krona (SEK) with a 1.9% annual management fee. The product opened at 16.17 SEK and maintains full MiCAR compliance following approval from the European Securities and Markets Authority (ESMA). MiCAR Compliance Establishes Regulatory Foundation FLOKI achieved a regulatory milestone in July 2025 by becoming the first cryptocurrency to register a MiCAR-compliant white paper with ESMA. This compliance framework provides legal admission to all regulated EU trading platforms and enhances institutional credibility. The Markets in Crypto-Assets Regulation compliance positions FLOKI for broader institutional adoption across European markets. The ETP is the first of multiple regulated products expected to drive FLOKI adoption among institutional and retail participants. Valhalla Tournament Offers $150,000 Prize Pool FLOKI’s play-to-earn game, Valhalla, is hosting its first official…
FLOKI
FLOKI$0.00011425+33.11%
Binance Coin
BNB$1,166.47+7.52%
Memecoin
MEME$0.002523+1.04%
Delite
BitcoinEthereumNews2025/10/04 02:12
Delite
Ethereum Reaches 2-Week High Near $4.5K, Analysts Set $5k as Next Target

Ethereum Reaches 2-Week High Near $4.5K, Analysts Set $5k as Next Target

Ethereum (ETH) price traded near $4,450 on Oct. 3 after the token spiked above $4,550 for the first time in two weeks. ETH price’s recovery gained traction as traders treated ETH as a relatively safe haven during the U.S. government shutdown. However, it seems $4,500 is still a difficult hill to climb for bulls, with […] The post Ethereum Reaches 2-Week High Near $4.5K, Analysts Set $5k as Next Target appeared first on CoinChapter.
NEAR
NEAR$2.981+2.36%
4
4$0.17366+13.50%
Ethereum
ETH$4,496.9+0.90%
Delite
Coinstats2025/10/04 02:07
Delite
LINK Rally: Can Chainlink Break Toward $47 Soon?

LINK Rally: Can Chainlink Break Toward $47 Soon?

Chainlink (LINK) trades near $22 after a 10% weekly gain. Analysts track $47 targets as on-chain growth and technical signals support momentum.
Chainlink
LINK$22.07-1.34%
SOON
SOON$0.4785-8.64%
NEAR
NEAR$2.981+2.36%
Delite
CryptoPotato2025/10/04 02:03
Delite
Dogecoin koers boven crucial $0,251 niveau – traders mikken op doorbraak naar $0,264

Dogecoin koers boven crucial $0,251 niveau – traders mikken op doorbraak naar $0,264

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Een regelrechte opmars heeft de Dogecoin koers boven het cruciale $ 0,251 niveau gebracht. Het vasthouden boven dit niveau lijkt nu een verdere koersexplosie mogelijk te maken. Wat gaat Dogecoin koers doen in oktober? Oktober heeft zijn bijnaam Uptober nu al waargemaakt. In slechts een aantal dagen tijd wist het grootste gedeelte van de cryptomarkt namelijk aanzienlijke winsten te noteren. In 24 uur tijd wist de market cap van de hele markt al met 1,5% te stijgen richting de $ 4,14 biljoen. Grootheden zoals Bitcoin stegen ook al meer dan 10% en ook Ethereum maakte indruk met een stijging van 14%. Bitcoin en Ethereum koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap Een van de grote winnaars binnen deze cryptomarkt was echter Dogecoin. Dit project steeg namelijk al meer dan 14,14%. Eind september testte Dogecoin zijn ondersteuning bij de $ 0,20 nog, sindsdien is het al meer dan 25% gestegen. Het zorgde ervoor dat deze Dogecoin koers boven de belangrijke $ 0,251 uitkwam. Standhouding boven dit niveau lijkt nu aanhoudende winsten mogelijk te maken. Dogecoin koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap Dogecoin nieuws: Dogecoin koers doorbreekt belangrijk weerstandsniveau Nu de DOGE koers voorbij zijn weerstand van de $ 0,251 is gestegen, lijkt er een aanzienlijke opmars voor Dogecoin mogelijk te zijn. Definitieve standhouding boven dit niveau kan namelijk een koersrally in gang zetten. Vanaf dit niveau kan er verder gestegen worden richting de weerstand van de $ 0,262. Zolang de Dogecoin koers in staat is om deze ondersteuning rond de $ 0,251 in stand te houden, kan het meerdere pogingen doen om zijn weg omhoog voort te zetten. Een stijging richting de $ 0,34 lijkt in dat geval nabij te zijn. Als er nu gekeken wordt naar technische indicatoren, heeft de recente koersstijging ervoor gezorgd dat er voornamelijk koopsignalen zijn terug te vinden. Op dit moment geeft alleen de momentum indicator namelijk nog een verkoopsignaal af. De koers is nu echter boven al zijn EMA’s uitgestegen en ook de RSI is begonnen aan een stijging richting het gebied van hoge koopdruk. De nabije toekomst voor Dogecoin ziet er dan ook erg optimistisch uit. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Altcoin season kan Dogecoin aan grote winsten helpen Nu de Dogecoin koers zich in een optimistische fase bevindt, gaat een nieuwe altcoin season erg interessant worden voor DOGE. De altcoin season index bevindt zich op dit moment rond de 71, wat betekent dat een altcoin season nabij lijkt te zijn. Altcoin season index bevindt zich op 71 – bron: Blockchaincenter Als meme coin kan Dogecoin excelleren tijdens een altcoin season. Als een altcoin season plaatsvindt tijdens deze optimistische fase voor Dogecoin kunnen winsten richting de $ 0,48 zeker een mogelijkheid worden. Dogecoin is in het geval van een altcoin season zeker niet het enige meme coin project dat dat grote winsten door kan maken. Juist een nieuw crypto project met een lage market cap dat zich voortbouwt op Dogecoin kan in dat geval namelijk indruk gaan maken. Een voorbeeld van een dergelijk project is Maxi Doge, een nieuwe crypto die in korte tijd al een grote community van investeerders wist op te bouwen. Maxi Doge ($ MAXI) – sterkere neefje van DOGE Maxi Doge bevindt zich nog in zijn presale fase, maar wist tijdens deze presale fase al indruk te maken met zijn hilarische vormgeving en duidelijke tokenomics. Dit zorgde ervoor dat er binnen korte tijd meer dan $ 2 miljoen aan investeringen werd opgehaald. Maxi Doge vormt het sterkere neefje van DOGE. Dit betekent dat het schattige Doge meme transformeert in een brute bodybuilder versie. Op deze manier omarmt het de zogenaamde gymbro cultuur. Ook zet dit project volledig in op x1000 meme coin mogelijkheden. Op deze manier omarmt het de gemiddelde mindset van een meme coin trader. Over +$2.5M raised. We digging for those green candles , fam. pic.twitter.com/kOa2FRFFoB — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 1, 2025 Naast deze hilarische vormgeving maakte Maxi Doge ook indruk via zijn duidelijke tokenomics. Dit project heeft namelijk duidelijk aangegeven dat het een totale token voorraad heeft van iets meer dan 150 miljard tokens, en dat 40% hiervan te koop zal zijn tijdens de presale fase. De resterende token voorraad wordt verdeeld over 25% voor het Maxi fonds, 40% voor marketing, 15% voor liquiditeit, 15% voor ontwikkeling en 5% voor staking en beloningen. De presale van Maxi Doge heeft inmiddels al meer dan $ 2,7 miljoen aan investeringen weten op te halen. Een duidelijk signaal dat men onder de indruk is van dit project. Deze presale maakt gebruik van de stijgende prijsstrategie. Dit betekent dat investeerders nu nog maar kort de tijd hebben om $MAXI token te kopen tegen de lage prijs van $ 0,00002605 per stuk. Investeerders zullen zich daarom moeten haasten om zich aan te sluiten bij dit veelbelovende presale project. Nu naar Maxi Doge Het bericht Dogecoin koers boven crucial $0,251 niveau – traders mikken op doorbraak naar $0,264 is geschreven door Joeri van Kuppeveld en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
OP
OP$0.7331+0.24%
niggaliquid
NL$0.001813+0.94%
Cross The Ages
CTA$0.03912-8.31%
Delite
Coinstats2025/10/04 02:01
Delite
BlockchainFX vs Bitcoin Hyper vs Little Pepe: A Deep Dive Into Q4’s Hottest Crypto Presales

BlockchainFX vs Bitcoin Hyper vs Little Pepe: A Deep Dive Into Q4’s Hottest Crypto Presales

Detail: https://coincu.com/pr/blockchainfx-vs-bitcoin-hyper-vs-little-pepe-a-deep-dive-into-q4s-hottest-crypto-presales/
Hyperlane
HYPER$0.28021-2.01%
Pepe
PEPE$0.00001011+2.01%
DeepBook
DEEP$0.144151+1.86%
Delite
Coinstats2025/10/04 02:00
Delite
Unverified Trump Statement Circulates, No Confirmed Source

Unverified Trump Statement Circulates, No Confirmed Source

Detail: https://coincu.com/news/unverified-trump-statement-gaza/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.84+0.88%
BRC20.COM
COM$0.014929+7.64%
Delite
Coinstats2025/10/04 01:59
Delite
Interview | Bitcoin lending will x10 by 2028: Maple CEO

Interview | Bitcoin lending will x10 by 2028: Maple CEO

Sid Powell, CEO of Maple Finance, says that Bitcoin lending will reach $200 billion, and that BTC is this generation’s wealth engine. Maple Finance has quietly grown into one of the biggest players in crypto credit. Sid Powell, CEO of…
FINANCE
FINANCE$0.001626-8.60%
Bitcoin
BTC$122,274.27+2.17%
Delite
Crypto.news2025/10/04 01:55
Delite
Why Tapzi is the Best Crypto To Buy Today as the Weekend Kicks Off

Why Tapzi is the Best Crypto To Buy Today as the Weekend Kicks Off

The post Why Tapzi is the Best Crypto To Buy Today as the Weekend Kicks Off appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News The crypto market thrives on narratives. Some crypto tokens capture attention through hype and memes. There are others that grab focus through solid fundamentals, while a few manage to strike a balance that positions them for long-term dominance. In today’s market cycle, three names are dominating the conversation as the best crypto to buy this weekend: BullZilla (BZIL), Cardano (ADA), and Tapzi (TAPZI). Each has its own unique appeal and draws investors. BullZilla draws in speculators with meme-driven excitement, and Cardano continues to build momentum with network upgrades. However, Tapzi has quickly emerged as one of the new best crypto to buy for 2025, thanks to its GameFi-first model and presale traction. But what is the biggest question for crypto investors – Which token will last? Meme cycles come and go, but sustainable utility and adoption usually decide who survives when the hype fades. That’s why the Tapzi vs. BullZilla rivalry, set against the backdrop of Cardano’s upgrades, has become such a key talking point. This isn’t just another round of presale buzz. It’s a battle of hype vs. substance, with the potential to define which altcoins dominate the rest of the year. Let’s break down what makes each project tick green, where the risks lie, and why Tapzi’s utility-driven model may be the strongest story of them all. Tapzi (TAPZI): The GameFi Challenger Breaking the Mold Tapzi isn’t another luck-based GameFi token. The team behind it saw the failures of earlier models — inflationary rewards, complex onboarding, bot farming, and hype without substance. To fix these problems, Tapzi was designed as a skill-to-earn platform. That means players stake tokens in head-to-head battles across simple, familiar games like Chess, Tic Tac Toe, or Rock-Paper-Scissors, and winners take home the rewards. Instead of depending on random outcomes, Tapzi rewards…
WHY
WHY$0.00000003239+0.90%
BRC20.COM
COM$0.014929+7.64%
Hyperliquid
HYPE$48.65-1.71%
Delite
BitcoinEthereumNews2025/10/04 01:55
Delite
Uranium Energy Corp. ($UEC) Stock: Prices $204 Million Public Offering to Fund U.S. Refining Expansion

Uranium Energy Corp. ($UEC) Stock: Prices $204 Million Public Offering to Fund U.S. Refining Expansion

TLDR Uranium Energy stock traded at $13.28, down 2.89%, after announcing a $204 million share offering. Offering priced at $13.15 per share, with Goldman Sachs as underwriter. Proceeds to fund a new U.S. uranium refining and conversion facility. UEC stock surged 200% over six months, with a one-year gain of 99.55%. Analyst price targets range [...] The post Uranium Energy Corp. ($UEC) Stock: Prices $204 Million Public Offering to Fund U.S. Refining Expansion appeared first on CoinCentral.
PUBLIC
PUBLIC$0.04224-9.85%
FUND
FUND$0.01311-20.06%
Union
U$0.010385+2.82%
Delite
Coincentral2025/10/04 01:51
Delite

Novice o trendih

Več

Coinbase Integrates Crypto Trading with Samsung Pay for 75M Users

3 Tips to Stay Profitable Even in Crypto Bear Markets

Federal Reserve Announces Rate Cut Amid Shifting Economic Risks

Ethereum Foundation Allocates 1,000 ETH to Stablecoins for R&D and Grants

What Does Coinbase’s New Move Mean for Crypto and Finance?