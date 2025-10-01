2025-10-04 Saturday

Aave maker sees rate cuts fueling a new DeFi Summer

Kulechov sees central bank rate cuts as fuel for the next DeFi summer.
Cryptopolitan2025/10/01 22:31
Why Instant Crypto Payments Are Needed

The post Why Instant Crypto Payments Are Needed appeared on BitcoinEthereumNews.com. Without specific regulation for blockchain payments, AI agents remain largely prototypes. In this context, John D’Agostino, head of institutional strategy at Coinbase, recently reiterated this during an appearance on CNBC, emphasizing how blockchain represents a “source of truth” capable of enabling machine-to-machine executions and real-time payments. According to public data from Chainalysis, updated in September 2025, on-chain activity and the use of stablecoins have grown significantly: for example, the monthly volume of EURC increased from about 47 million dollars in June 2024 to over 7.5 billion dollars in June 2025, indicating an acceleration of on-chain flows Chainalysis. Industry analysts also note that the regulatory push is real: in the 2023 BIS survey, 94% of the central banks surveyed stated they are exploring CBDC projects, a key indicator of the changing regulatory landscape BIS. The Point: Scalable AI and Blockchain as a Reliable Data Foundation During a segment of Squawk Box, D’Agostino described AI as a form of “infinitely scalable intelligence,” describing blockchain as the “source of truth” that ensures its operation. That said, the message is clear: if agents are to act on behalf of people, verifiable data and swift regulation are needed; otherwise, the system remains confined to prototype status, as is the case today for many cryptographic applications. Why Real-Time is the Critical Threshold Agents purchasing APIs, paying for microservices, or rebalancing positions must execute trades in milliseconds or a few seconds. In fact, with slow networks, bots risk arbitrage, slippage, and other operational issues. The lack of near-instant finality significantly limits the automation of mission-critical flows. Already Visible Use Cases DeFi Automation: bots executing strategies on smart contracts without the need for continuous supervision. M2M Payments: micro-payments between digital services, AI models, APIs, and storage systems. Supply chain and IoT: unlocking of assets or data upon reaching…
BitcoinEthereumNews2025/10/01 22:12
Tesla hikes U.S. lease prices after EV tax credit expires

Tesla Inc. has increased its monthly lease prices for all of its vehicles in the United States following the expiration of the EV tax credit.
Cryptopolitan2025/10/01 22:09
Incrypted launches Cryptober — a month of giveaways, streams and activities

To celebrate its eighth anniversary, the Incrypted team has announced the launch of Cryptober, a month of giveaways, quests and activities for the crypto community. As part of the celebration, participants will be able to compete for a variety of prizes ranging from USDT and Incrypted branded merch to tickets to Incrypted Conference 2026. The […] Сообщение Incrypted launches Cryptober — a month of giveaways, streams and activities появились сначала на INCRYPTED.
Incrypted2025/10/01 22:01
Bitcoin koers profiteert van $7,8 miljard instroom in BTC ETF’s in derde kwartaal

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   BlackRock heeft via zijn iShares Bitcoin Trust (IBIT) inmiddels 3,8% van de totale Bitcoin supply in bezit. Daarmee is het fonds in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste spelers in de BTC markt. Volgens Bloomberg analist Eric Balchunas is dit uitzonderlijk, omdat vergelijkbare equity ETF’s ondanks hun lange bestaan nooit zo’n groot aandeel in hun onderliggende markt hebben opgebouwd. Duwt dit de Bitcoin koers in 2025 nog verder richting nieuwe all-time highs? Bitcoin koers onder invloed van IBIT ETF De IBIT ETF bestaat pas sinds 2024 en heeft nu al een vermogen van ongeveer $87,7 miljard. Dat vertegenwoordigt 768.264 BTC, oftewel 3,8% van de totale supply. Ter vergelijking: de bekende SPDR S&P 500 ETF (SPY) is al ruim dertig jaar oud en bezit slechts 1,1% van de aandelen die het volgt. Om hetzelfde marktaandeel te behalen als IBIT in Bitcoin, zou een equity ETF ongeveer $2.200 miljard groot moeten zijn. BlackRock heeft daarnaast een aanvraag ingediend om IBIT onder het nieuwe generieke ETF raamwerk te laten vallen. Dit kan zowel de werking van het fonds efficiënter maken als extra instroom van kapitaal bevorderen. Dat zou de dominantie van BlackRock in de Bitcoinmarkt verder vergroten. Sterke instroom in BTC ETF’s Niet alleen BlackRock profiteert van deze ontwikkeling. Alle BTC ETF’s samen hebben sinds hun lancering in 2024 meer dan $57 miljard aan instroom gezien. Alleen al in het derde kwartaal van 2025 kwam daar $7,8 miljard bij. Deze instroom heeft de liquiditeit van Bitcoin zichtbaar verbeterd. Volgens Balchunas is de Bitcoin koers sinds de introductie van de BTC ETF’s met ongeveer 340% gestegen. Hoewel dit niet alleen door BTC ETF’s komt, is hun rol bij het toegankelijk maken van Bitcoin voor traditionele investeerders onmiskenbaar. The spot bitcoin ETFs took in $7.8b in Q3, now $21.5b YTD and $57b since inception. Solid climb up. Yet some on here are miserable bc they live in childish fantasy that expects $1T of inflows every day. But real growth in reality is two steps fwd, one step back. via @JSeyff pic.twitter.com/dAEJJTOYWW — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 30, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Bitcoin koers profiteert van $7,8 miljard instroom in BTC ETF’s in derde kwartaal document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); BlackRock dicht bij Satoshi Nakamoto De enige partij die meer Bitcoin bezit dan BlackRock, is de oprichter van Bitcoin zelf: Satoshi Nakamoto. Zijn wallets bevatten naar schatting 1,12 miljoen BTC. Met 768.264 BTC staat BlackRock stevig op de tweede plaats. Balchunas zei dat BlackRock Nakamoto mogelijk al in de zomer van 2025 kan inhalen als de instroom in IBIT in hetzelfde tempo doorgaat. Dit proces kan nog sneller verlopen als de Bitcoin koers richting $150.000 stijgt. In dat scenario verwacht hij dat een groot aantal adviseurs en institutionele beleggers zich in IBIT zal inkopen, wat kan zorgen voor een zogenoemde feeding frenzy. IBIT owning 3.8% of all the bitcoin is bonkers if you think about it. An equity ETF would need to have $2.2 trillion in assets to have as much ownership of its underlying asset class. eg $SPY owns 1.1% of most stocks and it’s 32yrs old, IBIT is still a toddler. https://t.co/tgQ6bZxyWB — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 30, 2025 Vanguard overweegt toetreding tot de markt Een andere factor die de positie van BlackRock kan versterken, is de mogelijke toetreding van Vanguard. Deze vermogensbeheerder, de nummer twee wereldwijd, heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden van Bitcoin en andere digitale assets. Door de groeiende vraag van klanten onderzoekt Vanguard nu de mogelijkheden om toegang te bieden tot crypto ETF’s. Als Vanguard besluit om producten als IBIT beschikbaar te stellen aan zijn klanten, kan dit de instroom in BlackRocks fonds fors vergroten. Vanguard beheert namelijk biljoenen dollars en heeft wereldwijd miljoenen particuliere en institutionele klanten. Vooruitblik: de rol van BlackRock De snelle groei van IBIT laat zien hoe snel institutionele beleggers een centrale rol in de BTC markt hebben gekregen. Waar Bitcoin ooit grotendeels werd gehodld door particuliere holders en miners, verschuift een aanzienlijk deel nu naar grote fondsen. BlackRock bezit inmiddels bijna 4% van alle Bitcoin supply, terwijl de totale instroom in BTC ETF’s blijft toenemen. Dat zet de deur open naar een situatie waarin één vermogensbeheerder binnen enkele jaren de grootste Bitcoin houder kan worden. Dit benadrukt hoe de adoptie van Bitcoin door Wall Street de verdeling van de BTC supply blijvend kan veranderen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin koers profiteert van $7,8 miljard instroom in BTC ETF’s in derde kwartaal is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/01 22:01
Shiba Inu Partners With Solana-Backed Arlo For Shibarium Security

Shiba Inu Partners With Solana-Backed Arlo For Shibarium Security

Shiba Inu said it is partnering with Arlo, an AI security and token-analytics startup backed by the Solana Foundation, to bring Arlo’s “intelligence engine” to Shibarium, the project’s Layer-2 network. In an announcement on X, the official Shiba Inu account welcomed Arlo to the ecosystem, adding that the two teams are “teaming up to enhance […]
Bitcoinist2025/10/01 22:00
Lost Texts Spur Oversight Inquiry Into Former SEC Chair Gary Gensler

Lost Texts Spur Oversight Inquiry Into Former SEC Chair Gary Gensler

House Republicans have launched a probe after the Inspector General found "avoidable errors" wiped nearly a year of Gensler's text messages.
Coinstats2025/10/01 21:56
US Government Shutdown Poses Fresh Risk to Crypto ETF Timeline—Solana and Litecoin Face Delays

US Government Shutdown Poses Fresh Risk to Crypto ETF Timeline—Solana and Litecoin Face Delays

Analysts like Bloomberg’s James Seyffart noted that the shutdown could add further delays to crypto ETF approval, despite the SEC introducing generic listing standards. Despite the shutdown, Bitcoin has surged past $116,500, as markets anticipate a dovish Federal Reserve, and a 25 bps rate cut this month. The US government under the Trump administration has [...]]]>
Crypto News Flash2025/10/01 21:52
XRP Heatmap Shows a Massive Cluster Around $2.25 – What Does This Mean?

XRP Heatmap Shows a Massive Cluster Around $2.25 – What Does This Mean?

XRP’s $2.25 liquidity cluster could trigger significant price movement soon. Traders speculate if XRP will drop to clear $2.25 liquidity. Massive $2.25 cluster on XRP heatmap sparks fresh market concerns. According to @Steph_iscrypto, the XRP heatmap has revealed a massive liquidity cluster around the $2.25 price point. The post highlights that this significant accumulation of orders could play a crucial role in the next major price movement for XRP. Traders are now speculating whether the price will drop toward $2.25 to clear the liquidity, potentially leading to a shift in market dynamics. The heatmap, which tracks XRP’s price movements over recent months, shows an unmistakable concentration of trading activity at $2.25. This area, marked by green and yellow bands, indicates high liquidity, suggesting that a substantial number of buy and sell orders are placed around this level. As a result, $2.25 has become a critical point of focus for traders looking to predict the next move in XRP’s price. XRP has recently fluctuated between $2.25 and $3.5, with noticeable dips particularly in late September. This suggests that the market may be testing this liquidity level, and if the price reaches $2.25, it could trigger a large volume of liquidations. Such a price move could have a significant impact on XRP’s future trajectory. Also Read: XRP, XDC, HBAR, and LINK: Pundit Claims SWIFT’s Future Runs on These Select Cryptos – Here’s Why BREAKING:#XRP HEATMAP SHOWS A MASSIVE CLUSTER AROUND $2.25. WILL PRICE DUMP THERE FIRST TO CLEAR LIQUIDITY??? pic.twitter.com/OWofP7vTqL — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) October 1, 2025 What the $2.25 Cluster Means for XRP’s Future Price Action The liquidity cluster at $2.25 presents a pivotal point for XRP. Areas with high concentrations of orders typically serve as either support or resistance, depending on how the market reacts. With the high density of orders around $2.25, this zone could determine whether XRP experiences a further decline or starts to bounce back. If XRP tests $2.25 and the level holds, it could act as strong support, potentially sparking a reversal in price. However, if the price breaks through this point, it may lead to further declines, signaling that the next key support level is lower. How the market reacts to this critical price point will be key in determining XRP’s short-term price action. As the liquidity at $2.25 grows more prominent, the future of XRP’s price action remains uncertain. Traders are watching closely, waiting to see if the $2.25 level will hold as support or if the market will clear the liquidity and push the price lower. Also Read: Bitcoin’s Q4 2025 Outlook: Will the U.S. Dollar Push Bitcoin to New Highs or Lead to Losses? The post XRP Heatmap Shows a Massive Cluster Around $2.25 – What Does This Mean? appeared first on 36Crypto.
Coinstats2025/10/01 21:52
Ripplecoin Mining Combines XRP to Launch a $30 Million Reward Pool and Give Users Fresh Opportunities

Ripplecoin Mining Combines XRP to Launch a $30 Million Reward Pool and Give Users Fresh Opportunities

Ripplecoin Mining, a regulated cloud computing platform, announced the launch of a $30 million registration reward pool, aiming to help users earn daily crypto income through cloud mining in a low-barrier, automated manner.
Coinstats2025/10/01 21:48
