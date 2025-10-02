2025-10-04 Saturday

OpenAI completes share sale, valuing it at a record $500 billion

OpenAI completes share sale, valuing it at a record $500 billion

PANews reported on October 2nd that according to Jinshi, people familiar with the matter revealed that OpenAI has completed a transaction allowing current and former employees to sell approximately $6.6 billion worth of company stock at a valuation of $500 billion. This secondary sale makes the ChatGPT maker surpass Musk's SpaceX to become the world's most valuable startup. Previously, OpenAI was valued at $300 billion in a $40 billion funding round led by SoftBank Group. People familiar with the matter said that as part of the transaction, OpenAI employees sold shares to a group of investors including Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, Abu Dhabi's MGX, and T. Rowe Price.
PANews2025/10/02 13:41
Solana Could Outpace Ethereum in Staking ETFs: Bitwise CEO

Solana Could Outpace Ethereum in Staking ETFs: Bitwise CEO

The post Solana Could Outpace Ethereum in Staking ETFs: Bitwise CEO appeared on BitcoinEthereumNews.com. Solana can gain this edge due to its faster unstaking process compared to Ethereum’s congested withdrawal queues. At Token2049 in Singapore, he explained that delays in Ethereum’s system make it harder for issuers to return assets quickly, while Solana offers more flexibility. The conversation happened as the SEC is in the process of reviewing multiple Solana and Ethereum ETF applications, though decisions could be delayed by the ongoing US government shutdown. Solana May Gain Edge Over Ethereum Bitwise CEO Hunter Horsley believes Solana could gain an advantage over Ethereum in the race to launch staking exchange-traded funds (ETFs), due to the fact that its design is more favorable for investors. At Token2049 in Singapore, Horsley explained that Solana’s quicker unstaking process gives it an edge, particularly when compared to Ethereum’s growing withdrawal queues. He said that issuers must be able to return assets to investors quickly, and delays in Ethereum’s system pose a big challenge. Staking requires users to lock up tokens to secure a network in exchange for rewards, but withdrawals can take time depending on network demand. Ethereum-based products have tried to address this by using credit facilities to maintain redemption liquidity or by relying on liquid staking tokens like Lido’s stETH. However, Horsley appointed ut that credit facilities add costs and face capacity limits, while liquid staking alternatives come with their own complexities. Ethereum’s staking system recently saw mounting congestion. Earlier in September, its staking entry queue surged to 860,369 ETH, which is the highest level since 2023. Now, the entry queue is still close to 200,000 ETH, with wait times averaging around three days, while the exit queue stretches to roughly 34 days with more than 2 million tokens awaiting withdrawal. In contrast, Solana’s queues typically clear faster, which creates a much more flexible environment for…
BitcoinEthereumNews2025/10/02 13:30
Story Ecosystem Project Poseidon Releases Lightweight White Paper to Create a Decentralized AI Data Marketplace

Story Ecosystem Project Poseidon Releases Lightweight White Paper to Create a Decentralized AI Data Marketplace

PANews reported on October 2nd that Poseidon, a decentralized full-stack AI data layer, released a lightweight white paper, announcing its commitment to building a full-stack supply and demand infrastructure for AI training data. Through subnets and a modular data pipeline, global data providers can securely provide copyright-compliant AI training data through Poseidon. All data will be registered as programmable IP assets on the Story Chain, enabling copyright traceability. A supporting incentive mechanism will also be implemented to benefit data contributors. Poseidon aims to address the scarcity and long-tail nature of AI data and promote open and sustainable AI development. The project has already launched the Poseidon app and, within two weeks, collected over 30,000 hours of audio data contributed by users worldwide. The project also secured $15 million in seed funding led by a16z Crypto.
PANews2025/10/02 13:22
Earn, Stake, and Profit: 5 Top Cryptos to Join in 2025

Earn, Stake, and Profit: 5 Top Cryptos to Join in 2025

Have meme coins really become the ultimate rocket fuel for investors chasing massive gains? The past few years have shown that what once seemed like a joke, Dogecoin, Shiba Inu, and countless others, have turned into serious wealth creation for those who timed it right. Now, with 2025 heating up, the stage is being set […] The post Earn, Stake, and Profit: 5 Top Cryptos to Join in 2025  appeared first on Live Bitcoin News.
LiveBitcoinNews2025/10/02 13:15
Solana Weakens, XRP Falls & BlockDAG's Near $420M Presale and F1® Deal Make It the Top Crypto to Invest In

Solana Weakens, XRP Falls & BlockDAG’s Near $420M Presale and F1® Deal Make It the Top Crypto to Invest In

The post Solana Weakens, XRP Falls & BlockDAG’s Near $420M Presale and F1® Deal Make It the Top Crypto to Invest In appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Learn why Solana struggles, XRP dips, and BlockDAG’s bear $420M presale with its BWT Alpine Formula 1® Team partnership makes it the best crypto to invest in now for 2026. Solana’s rally continues to face setbacks, with every new SOL price prediction leaning on resistance breakouts that rarely hold. XRP hasn’t had much luck either, with repeated price drops erasing brief recoveries and leaving many questioning where the next strong move will come from. Meanwhile, BlockDAG (BDAG) is rewriting what success looks like. Its partnership with the BWT Alpine Formula 1® Team goes beyond marketing; it integrates blockchain with one of the most precision-focused sports on the planet. This approach is transforming how people interact with blockchain technology, making BDAG more than just a name on a car; it’s turning blockchain into a cultural experience. BlockDAG x BWT Alpine Formula 1® Team: Where Technology Meets Culture BlockDAG’s collaboration with the BWT Alpine Formula 1® Team is more than a sponsorship; it’s a strategic alliance that places blockchain on a global stage. Every Grand Prix weekend now becomes an opportunity for fans to experience BDAG technology directly, from simulators and interactive events to community-driven activations. Instead of staying confined to charts or speculation, BlockDAG is bridging blockchain with culture, sport, and real-world visibility. This is a key reason why many now call it the top crypto to invest in now. It’s expanding beyond trading platforms and entering spaces followed by millions worldwide. That shift matters, and the numbers back it up. The presale has already raised nearly $420 million, with the price currently locked at $0.0015 for a limited time. In just the past month alone, BDAG brought in over $40 million, averaging more than $1 million per day, proof of strong momentum and rising demand. Adoption adds another…
BitcoinEthereumNews2025/10/02 13:04
Coinbase has listed AUDD and XSGD

Coinbase has listed AUDD and XSGD

PANews reported on October 2 that according to official news, Coinbase announced that the Australian stablecoin AUDD and the Singapore stablecoin XSGD have been launched today.
PANews2025/10/02 13:00
All about Ripple CTO's exit and the impact on XRP's price

All about Ripple CTO’s exit and the impact on XRP’s price

Can XRP's recovery extend itself as RLUSD eyes $800 million?
XRP
XRP$3.0216-0.24%
Coinstats2025/10/02 12:59
Bitwise: 'De waarde van crypto zit in biljoenenmarkten'

Bitwise: ‘De waarde van crypto zit in biljoenenmarkten’

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Als mensen het hebben over crypto, hebben ze het vaak over hype, volatiliteit, en soms ook over use cases. Maar volgens Bitwise zit de werkelijke waarde van de sector in het veroveren van markten die samen biljoenen dollars groot zijn. CIO Matt Hougan vindt dat critici stelselmatig onderschatten hoe groot de markten zijn waar Bitcoin, Ethereum en stablecoins op mikken. Bitcoin en de strijd met goud Bitcoin heeft inmiddels een market cap van $2,3 biljoen. Volgens Bitwise is dat geen toeval: de munt positioneert zich als digitaal alternatief voor goud. En die markt is gigantisch, naar schatting $25 biljoen groot. Hougan benadrukt dat Bitcoin al bij een marktaandeel van minder dan 10% zijn huidige waardering kan verantwoorden. Ter vergelijking: een nieuw tech bedrijf dat Amazon zou willen vervangen, moet bijna de hele markt veroveren om dezelfde waarde te bereiken. Ethereum, Solana, en XRP Waar Bitcoin de rol van goud uitdaagt, richten Ethereum, XRP en Solana zich op de infrastructuur van de financiële wereld. De wereldwijde betalingsindustrie verwerkt jaarlijks rond de $1,8 quadriljoen. De totale waarde van aandelen, obligaties en vastgoed samen komt uit op $665 biljoen. Ethereum staat op dit moment op een market cap van zo’n $500 miljard, voor Solana is dit $100 miljard. Volgens Bitwise is dat logisch: beide netwerken kunnen geloofwaardig delen van zulke gigantische stromen verwerken. LATEST: BITWISE CIO MATT HOUGAN SAYS SOLANA IS "THE NEW WALL STREET!" pic.twitter.com/RIpJVTnwBh — Coinvo (@ByCoinvo) September 24, 2025 Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. Bitcoin is heel sterk aan Q4 van 2025 begonnen, en dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als Polygon en Best Wallet Token. In dit artikel zetten we de beste munten… Continue reading Bitwise: ‘De waarde van crypto zit in biljoenenmarkten’ document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Tether als valuta alternatief Een vaak onderschat onderdeel van de cryptomarkt zijn stablecoins, met name Tether. Het gebruik van USDT in opkomende markten groeit razendsnel. In sommige landen vervangt de stablecoin lokale valuta al voor dagelijkse betalingen. Als dat verder doorzet, kan Tether doorgroeien naar een waardering van biljoenen dollars. Op dat niveau zou het zelfs kunnen concurreren met de jaarlijkse winsten van Saudi Aramco, die rond de $120 miljard liggen. MiCA en Nederlandse adoptie In Europa treedt sinds eind 2024 de MiCA wetgeving in werking. Daarmee komt er voor het eerst een uniform regelgevend kader voor crypto. Voor Nederland betekent dit: exchanges en wallet providers vallen onder toezicht van AFM en DNB. Dat kan de sector professioneler maken, maar ook de instapdrempel verhogen voor kleine spelers. Tegelijkertijd kan het beleggers meer vertrouwen geven om in te stappen. Institutionele partijen beginnen de markt langzaam serieuzer te nemen. Waar Amerikaanse ETF’s al miljarden aantrekken, kijken Europese vermogensbeheerders steeds vaker naar crypto als alternatieve asset klasse. Wat betekent dit voor beleggers? De boodschap van Bitwise is helder: crypto jaagt niet achter kleine kansen aan, maar mikt op de grootste markten ter wereld. Bitcoin concurreert met goud Ethereum en Solana richten zich op kapitaalstromen Stablecoins zoals Tether kunnen in sommige economieën de rol van nationale valuta overnemen Voor beleggers betekent dit dat de waardering van crypto niet alleen door hype wordt gedreven, maar door het reële potentieel om markten van biljoenen dollars compleet te veranderen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitwise: ‘De waarde van crypto zit in biljoenenmarkten’ is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/02 12:46
Just In: Nasdaq-Listed VivoPower Raises $19M in Equity to Expand XRP Treasury Holdings

Just In: Nasdaq-Listed VivoPower Raises $19M in Equity to Expand XRP Treasury Holdings

Read the full article at coingape.com.
Coinstats2025/10/02 12:36
Tokenization framework in most major markets by 2030, Robinhood CEO predicts

Tokenization framework in most major markets by 2030, Robinhood CEO predicts

Tenev said prediction markets could revolutionize existing industries, functioning as a hybrid of betting, exchange-traded products, and news.
Coinstats2025/10/02 12:25
