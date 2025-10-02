Coinbase verwacht verdere stijging van de Bitcoin koers

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Een hoge bestuurder van cryptobeurs Coinbase ziet duidelijke redenen om optimistisch te blijven over de toekomst van Bitcoin. John D’Agostino, hoofd institutionele strategie bij Coinbase, stelt dat de digitale munt steeds meer zijn rol als inflatiehedge bevestigt. Hij verwacht dat de aantrekkingskracht van Bitcoin verder zal toenemen zodra de Amerikaanse centrale bank de rente blijft verlagen. Bitcoin tegenover goud In een interview met CNBC zei D’Agostino dat beleggers de prestaties van Bitcoin in perspectief moeten plaatsen. “Goud is dit jaar met zo’n 46 procent gestegen, Bitcoin ongeveer 21 procent en Ethereum 25 procent. Kijk je echter naar een langere periode, dan zie je dat Bitcoin met 75 procent is gestegen op jaarbasis, tegenover 44 procent voor goud.” Daarmee wijst hij erop dat de digitale munt over meerdere jaren een beter rendement laat zien dan traditionele edelmetalen. Volgens de Coinbase-topman gaat het niet om een keuze tussen goud of Bitcoin. “Het is geen discussie over wie de grootste is, zoals Jordan of LeBron. Bitcoin heeft eigenschappen die goud niet heeft. Het is digitaal, programmeerbaar en zonder grenzen te verplaatsen. Belangrijker nog, Bitcoin levert rendement op, terwijl goud juist kosten met zich meebrengt voor opslag en verzekering.” Ook andere analisten zien dat beeld bevestigd. Goud blijft aantrekkelijk in tijden van geopolitieke spanning, maar Bitcoin ontwikkelt zich steeds meer tot een beleggingscategorie die daarnaast extra voordelen biedt. Zo neemt de liquiditeit in de markt toe en winnen Bitcoin fondsen terrein bij institutionele beleggers. Rol van renteverlagingen Een belangrijke factor voor de komende maanden is het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Nadat de Federal Reserve eerder dit jaar begon met renteverlagingen, zijn geldmarktfondsen minder aantrekkelijk geworden. D’Agostino wijst erop dat er momenteel enkele biljoenen dollars in die fondsen staan geparkeerd. “Bij een rente van 5 procent is dat aantrekkelijk, dan zit je in de buurt van het inflatiedoel. Maar naarmate de rente daalt, wordt dat geld vrijgespeeld. Niet alles zal naar Bitcoin stromen, maar een deel ervan wel. Dat maakt ons positief,” aldus D’Agostino. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Coinbase verwacht verdere stijging van de Bitcoin koers document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Macro-economische achtergrond De opmerkingen van Coinbase vallen samen met een bredere beweging in de markten. Wereldwijd zetten centrale banken stappen richting een ruimer beleid. De Europese Centrale Bank hintte onlangs op verdere renteverlagingen in 2026, terwijl in Japan voor het eerst sinds jaren een beleidsverruiming wordt overwogen. Tegelijkertijd blijft de geldhoeveelheid in veel landen met 7 tot 8 procent per jaar groeien, iets waar juist Bitcoin volgens D’Agostino bescherming tegen kan bieden. De vraag naar inflatiebestendige beleggingen lijkt daarnaast toe te nemen door geopolitieke onzekerheden. De spanningen in de Zuid-Chinese Zee en aanhoudende handelstwisten tussen de Verenigde Staten en Europa zorgen ervoor dat investeerders hun vermogen steeds vaker willen spreiden. Bitcoin koers in de lift Op het moment van schrijven noteert de Bitcoin koers 118.627 dollar, een stijging van ruim 4 procent ten opzichte van een dag eerder. Ethereum klimt 5 procent naar 4.340 dollar. Daarmee zetten beide munten hun herstel van de afgelopen weken door, ondanks een licht negatief sentiment op de aandelenmarkten. Volgens marktexperts sluit dit aan bij de verwachting dat cryptomunten een grotere rol zullen spelen in portefeuilles van beleggers. Niet als vervanging van bestaande activa, maar juist als aanvulling. De combinatie van dalende rentes, een groeiende geldhoeveelheid en toenemende institutionele interesse schetst volgens Coinbase een gunstig beeld voor de toekomst van Bitcoin. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch Het bericht Coinbase verwacht verdere stijging van de Bitcoin koers is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.