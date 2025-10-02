2025-10-04 Saturday

Kripto novice

Privoščite si najbolj vroče novice o kriptovalutah in posodobitve trga
Coinbase app to integrate 1inch API for seamless token swaps

Coinbase app to integrate 1inch API for seamless token swaps

The Coinbase app is set to integrate 1inch’s Swap API to enhance non-custodial token swaps within the platform’s decentralized exchange feature. “Our integration with 1inch is a significant step forward in bringing onchain trading to our users,” Scott Shapiro, head…
RWAX
APP$0.002003-1.66%
1INCH
1INCH$0.2642+0.07%
TokenFi
TOKEN$0.01372+5.78%
Delite
Crypto.news2025/10/02 17:43
Delite
Ethereum News: Historic Supply Drain Points to Explosive Price Action

Ethereum News: Historic Supply Drain Points to Explosive Price Action

Fresh data from CryptoQuant highlights three major phases in Ethereum’s history where coins flowed out of exchanges, reducing the available […] The post Ethereum News: Historic Supply Drain Points to Explosive Price Action appeared first on Coindoo.
Major
MAJOR$0.12612+3.81%
Delite
Coindoo2025/10/02 17:43
Delite
Ethereum Rockets 9% Weekly but This Massive Barrier Is Next

Ethereum Rockets 9% Weekly but This Massive Barrier Is Next

Ethereum rises 9% to $4,400 as analysts flag crucial resistance ahead. Cup and handle pattern hints at potential breakout toward $10K.
4
4$0.18259+28.62%
Delite
CryptoPotato2025/10/02 17:41
Delite
XRP Treasury Firm VivoPower Secures $19M Equity Raise at $6.05/Share

XRP Treasury Firm VivoPower Secures $19M Equity Raise at $6.05/Share

VivoPower raised $19M in equity to bolster its XRP treasury and diversify its digital assets strategy. The company intends to scale up Caret Digital mining operations and convert mined assets directly into XRP. VivoPower International PLC has advanced its digital asset strategy by securing $19 million through an equity offering. The Nasdaq-traded firm sold shares [...]]]>
XRP
XRP$3.0227-0.15%
Delite
Crypto News Flash2025/10/02 17:16
Delite
Coinbase verwacht verdere stijging van de Bitcoin koers

Coinbase verwacht verdere stijging van de Bitcoin koers

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Een hoge bestuurder van cryptobeurs Coinbase ziet duidelijke redenen om optimistisch te blijven over de toekomst van Bitcoin. John D’Agostino, hoofd institutionele strategie bij Coinbase, stelt dat de digitale munt steeds meer zijn rol als inflatiehedge bevestigt. Hij verwacht dat de aantrekkingskracht van Bitcoin verder zal toenemen zodra de Amerikaanse centrale bank de rente blijft verlagen. Bitcoin tegenover goud In een interview met CNBC zei D’Agostino dat beleggers de prestaties van Bitcoin in perspectief moeten plaatsen. “Goud is dit jaar met zo’n 46 procent gestegen, Bitcoin ongeveer 21 procent en Ethereum 25 procent. Kijk je echter naar een langere periode, dan zie je dat Bitcoin met 75 procent is gestegen op jaarbasis, tegenover 44 procent voor goud.” Daarmee wijst hij erop dat de digitale munt over meerdere jaren een beter rendement laat zien dan traditionele edelmetalen. Volgens de Coinbase-topman gaat het niet om een keuze tussen goud of Bitcoin. “Het is geen discussie over wie de grootste is, zoals Jordan of LeBron. Bitcoin heeft eigenschappen die goud niet heeft. Het is digitaal, programmeerbaar en zonder grenzen te verplaatsen. Belangrijker nog, Bitcoin levert rendement op, terwijl goud juist kosten met zich meebrengt voor opslag en verzekering.” Ook andere analisten zien dat beeld bevestigd. Goud blijft aantrekkelijk in tijden van geopolitieke spanning, maar Bitcoin ontwikkelt zich steeds meer tot een beleggingscategorie die daarnaast extra voordelen biedt. Zo neemt de liquiditeit in de markt toe en winnen Bitcoin fondsen terrein bij institutionele beleggers. Rol van renteverlagingen Een belangrijke factor voor de komende maanden is het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Nadat de Federal Reserve eerder dit jaar begon met renteverlagingen, zijn geldmarktfondsen minder aantrekkelijk geworden. D’Agostino wijst erop dat er momenteel enkele biljoenen dollars in die fondsen staan geparkeerd. “Bij een rente van 5 procent is dat aantrekkelijk, dan zit je in de buurt van het inflatiedoel. Maar naarmate de rente daalt, wordt dat geld vrijgespeeld. Niet alles zal naar Bitcoin stromen, maar een deel ervan wel. Dat maakt ons positief,” aldus D’Agostino.   Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Coinbase verwacht verdere stijging van de Bitcoin koers document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); });   Macro-economische achtergrond De opmerkingen van Coinbase vallen samen met een bredere beweging in de markten. Wereldwijd zetten centrale banken stappen richting een ruimer beleid. De Europese Centrale Bank hintte onlangs op verdere renteverlagingen in 2026, terwijl in Japan voor het eerst sinds jaren een beleidsverruiming wordt overwogen. Tegelijkertijd blijft de geldhoeveelheid in veel landen met 7 tot 8 procent per jaar groeien, iets waar juist Bitcoin volgens D’Agostino bescherming tegen kan bieden. De vraag naar inflatiebestendige beleggingen lijkt daarnaast toe te nemen door geopolitieke onzekerheden. De spanningen in de Zuid-Chinese Zee en aanhoudende handelstwisten tussen de Verenigde Staten en Europa zorgen ervoor dat investeerders hun vermogen steeds vaker willen spreiden. Bitcoin koers in de lift Op het moment van schrijven noteert de Bitcoin koers 118.627 dollar, een stijging van ruim 4 procent ten opzichte van een dag eerder. Ethereum klimt 5 procent naar 4.340 dollar. Daarmee zetten beide munten hun herstel van de afgelopen weken door, ondanks een licht negatief sentiment op de aandelenmarkten. Volgens marktexperts sluit dit aan bij de verwachting dat cryptomunten een grotere rol zullen spelen in portefeuilles van beleggers. Niet als vervanging van bestaande activa, maar juist als aanvulling. De combinatie van dalende rentes, een groeiende geldhoeveelheid en toenemende institutionele interesse schetst volgens Coinbase een gunstig beeld voor de toekomst van Bitcoin. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch Het bericht Coinbase verwacht verdere stijging van de Bitcoin koers is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
MetYa
MET$0.2244-0.97%
Wink
LIKE$0.010827+20.19%
OP
OP$0.7327+0.24%
Delite
Coinstats2025/10/02 17:01
Delite
Solana Corporate Playbook Expands With VisionSys AI’s $2 Billion SOL Treasury Plan

Solana Corporate Playbook Expands With VisionSys AI’s $2 Billion SOL Treasury Plan

NASDAQ-listed VisionSys AI today announced that its subsidiary, Medintel Technology Inc., has signed an exclusive partnership with staking protocol Marinade Finance to launch a Solana-based (SOL) digital treasury program, valued at up to $2 billion. Solana Corporate Adoption Gains Momentum According to an announcement earlier today, VisionSys AI – a technology services firm specializing in […]
Sleepless AI
AI$0.1249+1.05%
Solana
SOL$229.21+0.15%
WorldAssets
INC$0.7076-11.00%
Delite
Bitcoinist2025/10/02 17:00
Delite
Aster: Team Boost data has been updated and previously affected points have been re-calculated

Aster: Team Boost data has been updated and previously affected points have been re-calculated

PANews reported on October 2nd that Aster, the perpetual contract platform, posted on the X platform that all Team Boost data has been updated and improvements have been made based on community feedback, including the ability to receive a boost within 8 hours of joining a team starting from Epoch 4. In addition, previously affected points have been re-calculated.
Aster
ASTER$2.1634+14.26%
Boost
BOOST$0.09054-8.49%
4
4$0.18259+28.62%
Delite
PANews2025/10/02 16:54
Delite
1,300,000,000 XRP in 8 Hours: Whales Going Crazy

1,300,000,000 XRP in 8 Hours: Whales Going Crazy

Uptober stronger than anticipated
1
1$0.007113+24.94%
XRP
XRP$3.0227-0.15%
Delite
Coinstats2025/10/02 16:54
Delite
Senate Reviews Crypto Taxes Following CAMT Guidance By IRS

Senate Reviews Crypto Taxes Following CAMT Guidance By IRS

The post Senate Reviews Crypto Taxes Following CAMT Guidance By IRS appeared on BitcoinEthereumNews.com. The US Senate Finance Committee will hold a hearing Wednesday on cryptocurrency taxation, a day after the Treasury Department and Internal Revenue Service (IRS) issued interim guidance easing corporate crypto tax rules. The Treasury and IRS on Tuesday issued interim guidance aimed at easing compliance under the Corporate Alternative Minimum Tax (CAMT), including for companies operating in the digital assets sector. Signed into law under former President Joe Biden as part of the Inflation Reduction Act of 2022, CAMT imposes a 15% minimum tax on the financial statement income of large corporations. The two pieces of the latest interim guidance, Notice 2025-46 and Notice 2025-49, intend to “reduce compliance burdens and provide clarity on complex areas of the CAMT” until final regulations are issued. Excluding unrealized gains One of the guidance documents, Notice 2025-49, provides guidance on applying the CAMT under Sections 55, 56A and 59 of the Internal Revenue Code. It particularly details amendments to Adjusted Financial Statement Income (AFSI), allowing digital asset companies to exclude unrealized gains and losses on digital assets held as fair value assets from CAMT income. An excerpt from the Notice 2025-49. Source: IRS “Depending on the applicable financial accounting principles, this interim guidance may apply to holdings of digital assets,” Notice 2025-49 states. Related: US government poised to shut down: Will it affect crypto market structure bill? According to journalist Eleanor Terrett, companies like Michael Saylor’s Strategy — which holds more than 640,000 Bitcoin (BTC) with $13.5 billion in year-to-date unrealized gains — would have faced billions in CAMT liability without relief. Strategy’s Bitcoin metrics. Source: Strategy Senate hearing on digital asset taxation The latest guidance from the IRS came a day before the Senate hearing on “Examining the Taxation of Digital Assets” on Wednesday. The hearing will be led by the Finance…
CAMELL
CAMT$0.00117+3.53%
BRC20.COM
COM$0.014919+6.74%
FINANCE
FINANCE$0.001611-11.72%
Delite
BitcoinEthereumNews2025/10/02 16:48
Delite
Coinbase has integrated 1inch

Coinbase has integrated 1inch

Today, the official announcement was made regarding the integration of 1inch Swap API into Coinbase. Let's look at the details in this article.
1INCH
1INCH$0.2642+0.07%
Trustswap
SWAP$0.07698-0.24%
LOOK
LOOK$0.07609-23.70%
Delite
The Cryptonomist2025/10/02 16:37
Delite

Novice o trendih

Več

Cardano Price Prediction: ADA To Rally 6000%? Win For Grayscale Large Cap Fund

Coinbase Integrates Crypto Trading with Samsung Pay for 75M Users

3 Tips to Stay Profitable Even in Crypto Bear Markets

Ethereum Foundation Allocates 1,000 ETH to Stablecoins for R&D and Grants

What Does Coinbase’s New Move Mean for Crypto and Finance?