2025-10-04 Saturday

JPMorgan Chase: Bitcoin is still undervalued compared to gold and its price may reach $165,000

JPMorgan Chase: Bitcoin is still undervalued compared to gold and its price may reach $165,000

PANews reported on October 2nd that JPMorgan Chase, with $3.6 trillion in assets under management, stated in its latest report that Bitcoin is still undervalued compared to gold. Analysts at the bank believe that the price of Bitcoin could reach $165,000.
PANews2025/10/02 19:45
Armenia to ban cash for crypto exchange in 2026

Armenia to ban cash for crypto exchange in 2026

The post Armenia to ban cash for crypto exchange in 2026 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Armenian authorities have confirmed their plan to prohibit cash purchases of cryptocurrency in the country, starting from next year. A representative of the executive power in Yerevan indicated the intention is not to curb crypto turnover, but rather prevent anonymous transactions. Yerevan confirms upcoming ban on cash-crypto trade The Armenian government remains determined to impose a ban on the exchange of fiat cash for cryptocurrency, scheduled to take effect in 2026. Deputy Prime Minister Mher Grigoryan confirmed the cabinet’s official stance during parliamentary control in the National Assembly, Armenia’s unicameral legislature. Grigoryan was responding to a question by Arman Yeghoyan, a member of the Civil Contract party’s faction in the parliament. The lawmaker said he had been asked by several companies from the crypto sector to initiate a discussion on the adopted restrictions. The businesses complained that these would complicate entrepreneurial activities in the industry, Sputnik Armenia reported on Wednesday. The online news outlet quoted Yeghoyan as stating: “I am not speaking in my own interest. I, for example, don’t have any bitcoins.” “No one can know whether you have them or not. Or, say, whether I have them,” Grigoryan countered. He emphasized that the government does not want to restrict the circulation of digital currencies in the country’s economy, but noted that the point is to identify their owners. Without proper identification, risks of tax evasion arise, the deputy premier elaborated, adding that it will be impossible to trace the movement of anonymous crypto assets. Digital currency owners should be known to the tax authorities, Grigoryan added, remarking that different branches of the government have already agreed on that. Armenia remains a crypto-friendly destination The Armenian parliament adopted a law “On Crypto Assets” at the end of May, this year, in a move signaling the Caucasian nation’s willingness to…
BitcoinEthereumNews2025/10/02 19:38
Strategy’s STRC, STRK, STRF Now on Robinhood: What’s Next?

Strategy’s STRC, STRK, STRF Now on Robinhood: What’s Next?

TLDR: Robinhood now supports STRC, STRK, STRF, unlocking access to 25.9M funded retail accounts. A 0.1% engagement rate could inject $7.8M into STRC, STRK, STRF overnight. Liquidity for STRK and STRF could rise 10% in a single session, compressing spreads. Retail inflows on Robinhood may fuel Strategy’s Bitcoin accumulation and funding efficiency. Strategy’s preferred tokens [...] The post Strategy’s STRC, STRK, STRF Now on Robinhood: What’s Next? appeared first on Blockonomi.
Blockonomi2025/10/02 19:31
Troll Football launches FOOTBALL coin live on Pump.fun

Troll Football launches FOOTBALL coin live on Pump.fun

The post Troll Football launches FOOTBALL coin live on Pump.fun appeared on BitcoinEthereumNews.com. Football memes X account Troll Football drew mixed reactions when it launched its first digital asset, a Solana-based token called FOOTBALL, through memecoin launchpad Pump.fun on Wednesday. Troll Football is one of the most recognized meme pages in global football culture, with more than 4.8 million followers on X. The account claims over 100 million impressions per month and 2 billion total views in 2025. Many tokens launched on Pump.fun often start anonymously or with little community backing, but observers have noted that FOOTBALL has a major meme brand behind it.  The launch is the first step of the project’s four-part roadmap that promises collaborations with professional players, brand tie-ins, and more additions from football culture. According to its website, FOOTBALL takes the passion of football fandom to crypto markets as a sports-focused memecoin supported by an already-established global community. Trading data from DEXScreener shows FOOTBALL surged after its launch, climbing to an early high of $0.0021. However, the token quickly retraced, falling back to around $0.00162 as of Thursday morning trading. The drop is approximately 22% from its peak price on the same day. At press time, the token has a fully diluted valuation (FDV) of $1.6 million and a market capitalization of $1.6 million, with reported liquidity of around $167,000. Trading activity has recorded over 76,000 transactions and over $2 million in volume since it debuted. Despite the price retracement in the last half hour, FOOTBALL has recorded a 438% increase in the past 24 hours, according to market tracking data, as early speculators moved in on the launch. Troll Football may have attempted to present FOOTBALL as a fan-driven token with mass appeal, but social media reactions have been largely on the negative side. Under the project’s announcement post on X, several users accused the account of…
BitcoinEthereumNews2025/10/02 19:23
Crypto.com to Integrate DeFi Protocol Morpho to Expand Lending on Cronos Chain

Crypto.com to Integrate DeFi Protocol Morpho to Expand Lending on Cronos Chain

PANews reported on October 2nd that public blockchain projects Cronos and Crypto.com announced a partnership aimed at expanding Morpho Capital's efficient lending network to the Cronos Chain. The partnership will jointly launch a stablecoin lending market backed by wrapped assets such as CDCBTC and CDCETH, with the first Vaults expected to go live on the Cronos Network in Q4 2025. In the future, the team will also explore the use of wrapped real-world assets (RWA) as collateral.
PANews2025/10/02 19:10
Goldman Sachs draait bij, ziet drie factoren voor stijgende aandelen en Bitcoin

Goldman Sachs draait bij, ziet drie factoren voor stijgende aandelen en Bitcoin

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Investeringsbank Goldman Sachs heeft zijn advies voor wereldwijde aandelen verhoogd van neutraal naar overwogen. Volgens de bank zijn er drie krachten die de komende maanden de aandelenmarkten zullen ondersteunen: sterke winstgroei, versoepeling van het monetaire beleid door de Amerikaanse centrale bank en een ruimer fiscaal beleid wereldwijd. Die combinatie maakt aandelen volgens Goldman Sachs aantrekkelijker dan obligaties, waar de bank juist een negatiever vooruitzicht voor schetst. De S&P 500-index kreeg daarbij een koersdoel van 6.800 punten, zo’n 14 procent boven het huidige niveau. En wat betekent dit voor de Bitcoin koers? De drie katalysatoren uitgelegd Volgens analisten van Goldman Sachs zijn er drie duidelijke drijvers voor de markten: Sterke bedrijfswinsten. Bedrijven laten wereldwijd betere resultaten zien dan verwacht, gesteund door consumentenvraag en innovatie in sectoren als technologie en gezondheidszorg. Renteverlagingen zonder recessie. De Federal Reserve is begonnen met het verlagen van de rente, maar de Amerikaanse economie blijft groeien. Dat scenario, lagere financieringskosten zonder krimp, is historisch vaak gunstig geweest voor aandelen. Ruimer fiscaal beleid. Overheden geven meer uit om de groei te stimuleren, onder meer via subsidies voor energie, defensie en infrastructuur. Waarom dit ook Bitcoin raakt Hoewel Goldman Sachs zich richt op aandelen, spelen dezelfde factoren een rol in de cryptomarkt. Sterke winstgroei betekent meer liquiditeit. Als bedrijven goed presteren, stijgt vaak de waarde van beleggingsportefeuilles. Dat kan beleggers meer ruimte geven om ook in alternatieve assets zoals Bitcoin te investeren. Institutionele partijen die rendement boeken in aandelenmarkten, spreiden steeds vaker een deel van hun winsten richting digitale assets. Renteverlagingen verlagen de aantrekkelijkheid van spaarproducten. Zodra de rente op geldmarktfondsen en obligaties daalt, neemt de zoektocht naar rendement toe. Bitcoin geldt dan als alternatief dat op lange termijn hogere groei kan bieden, ondanks de volatiliteit. John D’Agostino van Coinbase wees eerder al op hetzelfde mechanisme: kapitaal uit geldmarkten kan deels naar Bitcoin stromen. Ruimer fiscaal beleid verhoogt inflatierisico’s. Overheden die meer uitgeven, vergroten de geldhoeveelheid in omloop. Voor beleggers die zich zorgen maken over koopkrachtverlies is Bitcoin juist aantrekkelijk, omdat de uitgifte vastligt en er een maximaal aanbod van 21 miljoen munten bestaat.   Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Goldman Sachs draait bij, ziet drie factoren voor stijgende aandelen en Bitcoin document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); });   Historische parallellen Tony Pasquariello, hoofd hedge fund coverage bij Goldman Sachs, herinnerde er onlangs aan dat markten historisch gezien vaak sterk stijgen wanneer de Fed de rente verlaagt zonder dat er een recessie is. Dat patroon zagen we eerder in de jaren negentig en na de financiële crisis van 2008. Destijds profiteerden niet alleen aandelen, maar ook goud als inflatiebescherming. Vandaag de dag vervult Bitcoin een vergelijkbare rol als goud toen. De munt biedt beleggers niet alleen bescherming tegen inflatie, maar ook een nieuwe vorm van diversificatie in een wereld waarin traditionele markten steeds meer met elkaar verweven zijn. Krijgt Goldman Sachs gelijk? De komende maanden wordt duidelijk of de drie krachten die Goldman Sachs noemt ook daadwerkelijk doorzetten. Als de winstcijfers op peil blijven en de rente verder daalt, kan dat zowel aandelen als Bitcoin koers extra steun geven. Met de recente instroom in Bitcoin fondsen en toenemende institutionele adoptie lijkt de munt klaar om mee te liften op dezelfde rugwind die de aandelenmarkten stuwt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Goldman Sachs draait bij, ziet drie factoren voor stijgende aandelen en Bitcoin is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/02 19:02
Spanish banking giant BBVA partners with Singapore's SGX FX to launch individual cryptocurrency trading services in Europe

Spanish banking giant BBVA partners with Singapore's SGX FX to launch individual cryptocurrency trading services in Europe

PANews reported on October 2nd that Spanish banking giant BBVA has partnered with Singapore-based SGX FX to launch cryptocurrency trading services for individual clients in Europe. The service will initially support Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH), allowing clients to trade directly 24/7 through BBVA's existing banking platform. BBVA stated that it is the first bank in the EMEA (Europe, Middle East, and Africa) region to utilize SGX FX's crypto trading infrastructure.
Bitcoin
BTC$122,299.77+2.18%
Ethereum
ETH$4,502.59+0.92%
Polytrade
TRADE$0.10258-6.72%
PANews2025/10/02 19:01
Solana Price Prediction Flat While Digitap ($TAP) Targets 5,000% Growth with its No-KYC Visa Card

Solana Price Prediction Flat While Digitap ($TAP) Targets 5,000% Growth with its No-KYC Visa Card

The digital asset market is once again at a turning point. Analysts are watching Solana (SOL) as it tests key levels after a strong rally. The token has defended the $200 zone but still faces resistance above $220. This creates a period of pause where traders wait to see the next move. At the same
Coinstats2025/10/02 19:00
Stellar Lumens Community Buzzes About XRP Tundra: Presale Promises Cross-Chain Wealth Creation Potential

Stellar Lumens Community Buzzes About XRP Tundra: Presale Promises Cross-Chain Wealth Creation Potential

Stellar Lumens (XLM) has been one of the most recognized projects in digital assets for its role in cross-border payments. With partnerships that brought blockchain into remittance services, including integrations with MoneyGram, Stellar demonstrated that crypto could complement real-world financial infrastructure. For years, the community’s pride was rooted not in speculation but in adoption, as […]
XRP
XRP$3.0245--%
Tronweekly2025/10/02 19:00
Swedish lawmakers have proposed establishing a national Bitcoin reserve to supplement gold and foreign exchange reserves.

Swedish lawmakers have proposed establishing a national Bitcoin reserve to supplement gold and foreign exchange reserves.

PANews reported on October 2 that according to Decrypt, two members of Sweden's second largest party, the Sweden Democrats, submitted a motion to the parliament on October 1, urging the government to study whether Sweden should establish a national Bitcoin reserve. The motion describes Bitcoin as “digital gold,” arguing that it could serve as a supplement to gold and foreign exchange reserves to diversify state holdings and provide inflation protection. The motion states that establishing a strategic Bitcoin reserve would allow “Sweden to prepare for potentially disruptive shifts in global financial infrastructure.” Furthermore, the motion proposes that the government confirm that it does not intend to change the definition of legal tender or introduce a central bank digital currency (CBDC).
PANews2025/10/02 18:49
