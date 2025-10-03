2025-10-04 Saturday

Hedera (HBAR) Explained 2025: Technology, Tokenomics & Real-World Use Cases

Hedera (HBAR) Explained 2025: Technology, Tokenomics & Real-World Use Cases

📑 Table of Contents What Makes Hedera (HBAR) Unique? The Origins and Background of Hedera Hashgraph Technology: Beyond Blockchain Governance & Enterprise Partnerships Practical Use Cases of Hedera HBAR Tokenomics Explained Latest Hedera News & Updates Final Thoughts on Hedera FAQ: 10 Unanswered Questions About Hedera 🚀 What Makes Hedera (HBAR) Unique? Hedera represents a [...]]]>
Avalanche Treasury Co. Plans $675 Million Merger With Mountain Lake Acquisition

Avalanche Treasury Co. Plans $675 Million Merger With Mountain Lake Acquisition

The post Avalanche Treasury Co. Plans $675 Million Merger With Mountain Lake Acquisition appeared on BitcoinEthereumNews.com. The deal includes $460 million in assets and a discounted purchase of AVAX tokens from the Avalanche Foundation. Avalanche Treasury Co. (AVAT) – a company formed to provide institutional investors with exposure to the Avalanche network – announced it will merge with Mountain Lake Acquisition Corp. (Nasdaq: MLAC) in a transaction valued at more than $675 million. The deal includes roughly $460 million in assets and is expected to close in early 2026, pending regulatory and shareholder approval, according to a press release. As part of the agreement, AVAT will purchase $200 million worth of Avalanche (AVAX) tokens at a discount through an arrangement with the Avalanche Foundation. AVAX is currently trading at $31.10, up 1.2% on the day after retracing slightly from $31.31. Meanwhile, MLAC is trading at $10.45, up 2% in the past 24 hours. The treasury company said the move aims to give investors a cheaper entry into AVAX compared to buying the tokens directly or through exchange-traded funds (ETFs). It also reflects a broader trend of companies incorporating crypto into their holdings as treasury assets. “This team and advisory group have the institutional credibility and crypto-native expertise to execute at scale,” said Paul Grinberg, Chairman & CEO of Mountain Lake. “Avalanche’s architecture addresses real enterprise needs in ways other protocols simply don’t. What attracted us to this transaction is AVAT’s operational mandate and building a treasury that actively drives token utility and adoption, not just buying and holding.” The deal comes as the Avalanche ecosystem has been gaining traction – in August, the network recorded its highest decentralized exchange (DEX) volumes since 2022, The Defiant reported. It processed $12 billion that month and surpassed $9 billion in September. Total value locked (TVL) on Avalanche has also more than doubled this year, climbing from $1.3 billion in…
Megadeal van 50.000 Bitcoin miners, Canaan-aandelen stijgen 26%

Megadeal van 50.000 Bitcoin miners, Canaan-aandelen stijgen 26%

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Amerikaanse Bitcoin-miningmarkt laat opnieuw groei zien. De aandelen van Canaan schoten donderdag met meer dan 26% omhoog nadat het bedrijf zijn grootste order in ruim drie jaar aankondigde: een verkoop van 50.000 gloednieuwe Avalon A15 Pro-miners aan een niet nader genoemde koper in de Verenigde Staten. Grootste deal sinds 2021 door Canaan De verkoop wordt gezien als een keerpunt voor Canaan, dat sinds 2013 actief is in de productie van mininghardware. Volgens CEO Nangeng Zhang onderstreept de deal het vertrouwen in de lange termijn van de Bitcoin-sector en de toenemende vraag naar energie-efficiënte infrastructuur. Met de nieuwe order zet Canaan voet aan de grond in de VS, het land dat al 36% van de wereldwijde hashrate levert. Dat is het totale rekenvermogen dat miners inzetten om het Bitcoin-netwerk te beveiligen en transacties te valideren. Beweging op de aandelenmarkt Canaan-aandelen stegen met 26,4% naar $1,31 op de Nasdaq. Ondanks een daling van 40% op jaarbasis, staat het aandeel in de afgelopen zes maanden ruim 50% hoger. Beleggers zien de deal als signaal dat institutionele vraag naar mininghardware in de VS weer aantrekt. Toenemende moeilijkheid van Bitcoin-mining Bitcoin-mining wordt steeds zwaarder. De moeilijkheidsgraad, die elke 2.016 blokken (ongeveer twee weken) wordt aangepast, bereikte in augustus een record van 127,6 biljoen. Op 5 september steeg dit naar 134,7 biljoen en afgelopen donderdag naar 150,84 biljoen. Dit maakt mining kostbaarder en drijft kleine spelers uit de markt. Grote institutionele partijen zoals Marathon Digital (MARA), Iris Energy (IREN), Cango en CleanSpark domineren inmiddels bijna 20% van de block rewards. Toch bewijzen incidentele successen van solominers dat kleinschalige deelname nog steeds mogelijk is. Zo verdienden twee solominers in juli respectievelijk $350.000 en $373.000 met het vinden van een block. Verschillen per land: waar wordt Bitcoin gemined? Volgens Hashrate Index zijn er tien landen die in 2025 samen het overgrote deel van de wereldwijde Bitcoin-mining in handen hebben. – Verenigde Staten (36%) – Grootste miningmarkt ter wereld met sterke institutionele betrokkenheid, gunstige regelgeving in staten als Texas en Wyoming en een groeiende inzet van duurzame energiebronnen. – Rusland (16%) – Belangrijke speler dankzij enorme energievoorraden, met name aardgas en waterkracht. Siberië biedt lage koelingskosten, maar geopolitieke risico’s en sancties beperken buitenlandse investeerders. – China (14%) – Ondanks een officieel verbod speelt China nog steeds een grote rol via ondergrondse mining. Goedkope waterkracht in Sichuan en decennialange hardware-expertise houden het land relevant. – Verenigde Arabische Emiraten (3,75%) – Zet zwaar in op mining met staatssteun, kapitaal en innovatieve technologieën zoals immersiekoeling. Energie komt zowel uit fossiele brandstoffen als uit hernieuwbare bronnen. – Paraguay (3,5%) – Profiteert van de enorme waterkracht van de Itaipú-dam en extreem lage energiekosten. Het gebrek aan stabiele regelgeving vormt wel een risico. – Canada (3%) – Groot potentieel dankzij waterkracht in Quebec en British Columbia. Regelgeving verschilt sterk per provincie, waardoor miners zich strategisch moeten positioneren. – Kazachstan (2,5%) – Na China’s miningban groeide Kazachstan snel, maar strengere energieregels en milieubeperkingen zorgen voor dalende marktaandelen. – Noorwegen (1,63%) – Bekend om duurzame waterkracht en een koel klimaat dat miners helpt besparen op koeling. Politieke discussie over milieu-impact zorgt voor onzekerheid. – Ethiopië (1,5%) – Snelle groeier dankzij overvloedige waterkracht en steun van de overheid. Politieke instabiliteit vormt echter een belangrijk risico. – Argentinië (0,75%) – Zet aardgasoverschotten en anti-flaringprojecten in voor mining. Economische instabiliteit en inflatie blijven uitdagingen, maar de lage energieprijs trekt investeerders aan. Canaan zet door De deal van Canaan bevestigt dat de VS de wereldwijde koploper blijft in Bitcoin-mining en dat institutionele interesse opnieuw groeit. Toch laat de stijgende moeilijkheidsgraad zien dat mining steeds meer een spel wordt voor grote spelers met toegang tot goedkope en duurzame energie. De geografische spreiding van hashrate benadrukt dat geopolitiek, energiebeleid en regelgeving de komende jaren doorslaggevend zullen zijn voor de richting van de sector. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Megadeal van 50.000 Bitcoin miners, Canaan-aandelen stijgen 26% is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Why UFC Hall-Of-Famer Frankie Edgar Was Removed From BKFC Fight

Why UFC Hall-Of-Famer Frankie Edgar Was Removed From BKFC Fight

The post Why UFC Hall-Of-Famer Frankie Edgar Was Removed From BKFC Fight appeared on BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NOVEMBER 12: Frankie Edgar prepares to fight Chris Gutierrez in a bantamweight bout during the UFC 281 event at Madison Square Garden on November 12, 2022 in New York City. (Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC) Zuffa LLC There’s been a change to the upcoming Bare Knuckle Fighting Championship card. UFC Hall-of-Famer Frankie “The Answer” Edgar was scheduled to take on another UFC alum, Jimmie Rivera at BKFC 82 on Saturday in New Jersey. Edgar will no longer be participating in that fight as medical officials connected to the promotion have removed the 43-year-old from the bout due to medical concerns. The event will still take place and Rivera will remain on the card. He will now face Timmy Mason. The card is headlined by two other former UFC fighters, Mike Perry and Jeremy Stephens. After a career-ending string of knockout losses in the UFC, is this last-minute medical withdrawal the ultimate, final answer that Edgar needs to hear, or will he find a way to step back into the danger one more time? The Medical Verdict and Conor McGregor’s Take NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 11: Conor McGregor attends Charity Day 2025 Hosted by the Cantor Fitzgerald Relief Fund at Cantor on September 11, 2025 in New York City. (Photo by Gary Gershoff/Getty Images for Cantor Fitzgerald) Getty Images for Cantor Fitzgerald The specifics of the health concern remain unclear, but some information was shared that sheds some light on the situation. “After further review with our chief medical officer, we decided that Frankie Edgar was not going to compete this Saturday,” BKFC President David Feldman said in an interview with MMAFighting.com. “We’re going to look into it, and see what his future looks like, but he will not be competing this Saturday.” According…
Crypto.com and SOL Strategies Ally to Enhance Treasury Strategy and Power Validator for Institutional Clients

Crypto.com and SOL Strategies Ally to Enhance Treasury Strategy and Power Validator for Institutional Clients

Crypto.com, a globally recognized crypto trading platform, has disclosed the news of its strategic bond with SOL Strategies Inc. (CSE: HODL) (Nasdaq: STKE) on October 2, 2025. The primary purpose of this partnership is to strengthen SOL Strategies’ treasury security via Crypto.com Custody and to increase the accessibility of institutional clients for enterprise-grade validator services on Solana. https://t.co/vCNztATkNg partners with @solstrategies_ to support treasury strategy and power validator integration. Read more here: https://t.co/qJ84NUW0Lz pic.twitter.com/xRAQ55zWUG— Crypto.com (@cryptocom) October 2, 2025 SOL Strategies is a publicly traded Canadian company devoted to investing in and providing infrastructure for the Solana blockchain ecosystem. Simultaneously, Crypto.com is a trusted platform attested by millions of users across the world for providing security and compliance with strict privacy. This collaboration will accelerate the adoption of Cryptocurrency in every Wallet for useful purposes. Crypto.com has released this news through its official X account. SOL Strategies Expands Treasury Custody with Crypto.com Partnership SOL Strategies will play a pivotal role in collaboration with Crypto.com. As a useful part of this partnership, SOL Strategies will expand its Custody operations with the help of Crypto.com Custody for a segment of its treasury operations. In response to this help, Crypto.com utilizes the enterprise-grade validator services of SOL Strategies to ensure the availability for Crypto.com’s institutional custody clients. Furthermore, Crypto.com Custody, Crypto.com’s institutional-grade custody offering, will deliver the custodial services worldwide. It will provide its services only to eligible institutions and high-net-worth clients via a complete, end-to-end solution with high security and protection at its core. At this stage, Eric Anziani, the Chief Operating Officer and President of Crypto.com, has disclosed a statement that, “We are pleased to partner with SOL Strategies not only to provide them with trusted treasury custody solutions, but also to enhance our validator network.” Crypto.com and SOL Strategies to Foster a More Equitable Global Digital Ecosystem Crypto.com and SOL Strategies’ partnership’s purpose is to empower the existing as well as coming generation of builders, creators, and entrepreneurs to create a fair and more equitable digital ecosystem for cryptocurrency adoption. Moreover, Michael Hubbard, Interim CEO of SOL Strategies, has expressed his views about this collaboration. He said, “This dual benefit reflects our DAT++ model; we’re simultaneously a significant infrastructure provider and a strategic treasury holder in the Solana ecosystem.
Apple Appeals UK Mandate to Disable iCloud Security

Apple Appeals UK Mandate to Disable iCloud Security

TLDRs: UK orders Apple to remove iCloud’s Advanced Data Protection, forcing weaker security for British users. Apple appeals mandate, reaffirming it will never build encryption backdoors into its services. Privacy advocates warn UK order sets global precedent, risking worldwide user data security. The dispute highlights the clash between government surveillance demands and Apple’s commitment to [...] The post Apple Appeals UK Mandate to Disable iCloud Security appeared first on CoinCentral.
Bitcoin tops $121,000, ether hits three-week high amid US shutdown shuffle

Bitcoin tops $121,000, ether hits three-week high amid US shutdown shuffle

The price of bitcoin and ethereum are rising alongside stocks, which have historically gained during similar shutdowns.
Lorie Logan Urges Caution on Further Fed Rate Cuts Citing Inflation Risks

Lorie Logan Urges Caution on Further Fed Rate Cuts Citing Inflation Risks

The post Lorie Logan Urges Caution on Further Fed Rate Cuts Citing Inflation Risks appeared on BitcoinEthereumNews.com. Federal Reserve Bank of Dallas President Lorie Logan is the latest Fed official to share her thoughts on monetary policy and what the next move should be, given rising inflation and a weakening labor market. This comes as the crypto market prices in a potential Fed rate cut at the next FOMC meeting, with Bitcoin on the rise. Lorie Logan Cautious About Further Fed Rate Cuts According to a Bloomberg report, the Fed president stated that she will approach additional rate cuts cautiously, as inflation risks remain more pronounced than the downside risk in the labor market. She noted that inflation is running above their 2% target and expects that the Trump tariffs could drive inflation higher in the coming months. Logan is the latest Fed official to raise concerns about rising inflation amid calls for further Fed rate cuts. Fed Chair Jerome Powell raised this concern in his speech last week, although he acknowledged that the effect of the Trump tariffs on inflation may be short-lived. Meanwhile, more recently, Cleveland Fed President Beth Hammack has backed a restrictive monetary policy due to concerns about inflation. The Dallas Fed president echoed a similar sentiment, stating that her forecast has a slightly slower normalization of the policy path to ensure that they bring inflation down to 2%. Logan admitted that this will take time, which suggests that she may not be in support of a Fed rate cut at the next FOMC meeting between October 28 and 29. Meanwhile, Logan doesn’t believe that the current monetary policy is more than modestly restrictive. She claimed that it was appropriate since their goal should be to put downward pressure on inflation. On The Weakening Labor Market The Fed president admitted that there is a downside risk in the labor market but believes that…
Hyperliquid Retreats As The Price Faces A $48 Hurdle

Hyperliquid Retreats As The Price Faces A $48 Hurdle

The post Hyperliquid Retreats As The Price Faces A $48 Hurdle appeared on BitcoinEthereumNews.com. Oct 02, 2025 at 19:36 // Price The Hyperliquid price is fluctuating in a bearish trend zone between $40 and the moving average lines. HYPE token price analysis by Coinidol.com. Hyperliquid price long-term analysis: bearish Buyers have made two unsuccessful attempts to keep the price above the moving average lines. Today, HYPE is retreating after crossing the moving average lines. The bearish momentum is expected to continue until the $40 level. On the downside, if the current support at $40 holds, the range-bound movement will persist within this limited range. On the upside, HYPE will rise to $52 if it moves above the moving average lines. The altcoin is currently trading at $47. Technical Indicators: Resistance Levels – $60 and $70 Support Levels – $40 and $30 Hyperliquid indicator analysis Since the uptrend ended, the price bars have remained below the horizontal moving average lines. The 21-day SMA is below the 50-day SMA, indicating the previous decline. On the 4-hour chart, price bars are above the horizontal moving average lines. The cryptocurrency price is rising and remains above the moving average lines. HYPE/USD daily chart – September 30, 2025 What is the next direction for HYPE? The HYPE price is moving sideways on the 4-hour chart. The altcoin is trading above the $40 support but below the $48 resistance. Currently, the cryptocurrency is struggling to break above the $48 barrier. If successful, the altcoin will rise to $52 and $58. HYPE/USD 4-hour chart – September 30, 2025 Disclaimer. This analysis and forecast are the personal opinions of the author. The data provided is collected by the author and is not sponsored by any company or token developer. This is not a recommendation to buy or sell…
Vivopower Secures $19 Million Equity Raise to Expand XRP Treasury

Vivopower Secures $19 Million Equity Raise to Expand XRP Treasury

Vivopower has closed a $19 million equity raise at a premium to market, signaling strong institutional support for its XRP-focused treasury strategy. The funds will be used to scale its XRP holdings and retire debt. Institutional Backing Boosts Vivopower’s $19 Million XRP Treasury Expansion Vivopower International (Nasdaq: VVPR) has raised $19 million through an additional […]
