Zavrnitev odgovornosti območja trgovanja Meme+

Ta izjava o omejitvi odgovornosti MEXC območja trgovanja Meme+ (v nadaljnjem besedilu: izjava o omejitvi odgovornosti) je izdana v povezavi z izjavo o razkritju tveganj družbe MEXC in je njen sestavni del. S sodelovanjem v območju trgovanja Meme+ ter z njo povezanih produktih in dogodkih potrjujete, da ste se posvetovali s svojimi neodvisnimi pravnimi svetovalci, da ste prebrali in razumeli tukaj vsebovane določbe ter da ste z njimi v celoti seznanjeni.

Produkt MEXC območje trgovanja Meme+ (v nadaljnjem besedilu: produkt) je specializirano orodje, namenjeno zahtevnim vlagateljem z bogatimi izkušnjami na trgu kriptovalut. Produkt je v primerjavi z drugimi vrstami trgovalnih produktov, ki jih ponuja MEXC, povezan s precej večjim tveganjem. Žetoni, ki so navedeni pri produktu, so na primer v primerjavi s tradicionalnimi kriptovalutami bolj nestanovitni, lahko so hitreje in/ali pogosteje umaknjeni z borze in so lahko slabo vzdrževani. Ne uporabljajte te storitve in/ali ne sodelujte v povezanih produktih ali storitvah, če niste sposobni nositi celotnega tveganja izgube naložbe.

S ponudbo izdelka MEXC deluje v vlogi platforme za prikazovanje informacij. Vsa prikazana gradiva in informacije izvirajo s spletnih strani tretjih oseb in jih je mogoče pripisati tem stranem. MEXC na noben način ne podpira niti ne jamči za točnost in/ali veljavnost takšnih informacij, bodisi posredno ali neposredno. Z uporabo produkta se zavezujete, da ste skrbno opravili lastno raziskavo v zvezi z vašo naložbeno odločitvijo ter se po potrebi posvetovali s finančnimi, pravnimi ali davčnimi svetovalci. Družba MEXC in njene povezane družbe niso odgovorne za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala med vašimi naložbenimi dejavnostmi.