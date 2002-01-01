Kaj so kovanci meme?

Kovanci meme so kot zabava v svetu kriptovalut. Pogosto izhajajo iz internetne kulture, šal in memov ter se začnejo kot igrivi, nevsiljivi žetoni, ki jih navdihuje skoraj vse. Viralna slika psa je na primer postala DOGE , najbolj priljubljen kovanec meme, prav tako pa tudi nekateri internetni memi, kot je CHILLGUY

Kovanci meme so kljub svojim komičnim koreninam znani po svojih cenovnih nihanjih in vznemirljivosti. Čeprav morda ne ponujajo enake uporabnosti ali dolgoročne vizije kot uveljavljene kriptovalute, kot je BTC, je njihova privlačnost v skupnosti in divjih preobratih, ki jih ponujajo. Ali ste tukaj zaradi memov ali pa želite ujeti naslednjo veliko stvar, kovanci meme so zabaven in nepredvidljiv del kripto sveta.