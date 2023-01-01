Pravila za nadzor tveganja trgovanja s terminskimi pogodbami

Poglavje I Splošne določbe

Člen 1 Da bi okrepili upravljanje tveganj pri trgovanju z derivati digitalnih sredstev in terminskimi pogodbami, zaščitili zakonite pravice in interese trgovalnih strank ter zagotovili normalen potek trgovanja s terminskimi pogodbami, ta platforma oblikuje ta pravila obvladovanja tveganj (v nadaljevanju »pravila«).

2. člen Upravljanje s tveganji trgovanja s terminskimi pogodbami obsega sistem omejitve tveganja, sistem prisilne likvidacije, sistem prisilnega razdolževanja in sistem poštene cene.

3. člen Ta platforma (v nadaljevanju »platforma« ali »mi«) in uporabniki platforme (v nadaljevanju »vi«) morajo upoštevati te ukrepe. Ta pravila in občasne spremembe teh pravil s strani platforme so del uporabniške pogodbe platforme. Z uporabo ali nakupom storitev pogodbenega trgovanja s terminskimi pogodbami in produktov platforme potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli vse pogoje in določila, določena v teh pravilih ter naših občasnih spremembah in posodobitvah teh pravil.

Poglavje II Pogoji in pogodbe za nadzor tveganja

4. člen Ko trgujete z digitalnimi sredstvi in povezanimi produkti na platformi, obstajajo znatna tveganja. Poleg nihanja cen digitalnih sredstev obstajajo dodatna tveganja nasprotne stranke pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti. V nekaterih primerih se lahko platforma odloči zapreti nekatere ali vse vaše pozicije.

5. člen Trgovanje z digitalnimi sredstvi vključuje velika tveganja. Tveganje trgovanja ali posedovanja virtualnih digitalnih sredstev vam lahko povzroči znatne dejanske izgube. Zato morate skrbno razmisliti, ali boste trgovali z digitalnimi sredstvi ali povezanimi izvedenimi finančnimi instrumenti in uporabili finančni vzvod v skladu s svojim finančnim stanjem.

Člen 6 Platforma ne jamči za urejeno in stabilno trgovanje s terminskimi pogodbami digitalnih sredstev. Pri trgovanju z digitalnimi sredstvi (in vsemi drugimi sredstvi) morate biti previdni.

7. člen Cena lahko kadar koli niha zaradi kakršnih koli dejavnikov. Ker cena niha, imate lahko velik dobiček ali izgubo. Vsako digitalno sredstvo ali trgovalna pozicija lahko niha v vrednosti ali celo postane brez vrednosti.

8. člen Morebitno škodo, nastalo zaradi napake uporabnika, nosi uporabnik. Napaka vključuje, a ni omejena na: nedelovanje v skladu s pravili trgovanja, nezmožnost pravočasnega izvajanja ustrezne trgovalne operacije, pozabo ali uhajanje gesla, ukradeno geslo in računalnik, v katerega so vdrli drugi uporabniki.

9. člen Če uporabnik izkoristi kakršne koli neodkrite vrzeli na spletnem mestu ali nepooblaščena visokofrekvenčna orodja in postopkovna orodja za ustvarjanje nezakonitega dobička, bomo z uporabnikom stopili v stik v namen izterjave. Zagotoviti morate dejansko sodelovanje, sicer bomo sprejeli ukrepe, ki vključujejo, a ne omejeno na, omejitev trgovanja z računom, zamrznitev sredstev na računu in sodne postopke. Uporabnik bo tudi odgovoren za stroške zaradi uporabnikovega neučinkovitega sodelovanja.

10. člen Storitve trgovanja s terminskimi pogodbami o digitalnih izvedenih finančnih instrumentih, ki jih zagotavlja platforma, imajo lahko povečane dejavnike tveganja. Razumete in veste, da:

1) Izgubite lahko celotno začetno kritje in vsa dodatna digitalna sredstva, ki jih shranite na naši platformi, da obdržite svojo pozicijo;

2) Če spremembe na trgu niso naklonjene vaši poziciji ali ravni kritja, boste morda začasno obveščeni, da prenesete dodatna digitalna sredstva, da ohranite svojo pozicijo;

3) Če na svoj račun ne položite dodatnih digitalnih sredstev, kot je zahtevano, lahko po lastni presoji zapremo pozicijo v trenutku izgube.

4) Vaš dobiček ali izguba bosta odvisna od nihanja cen ustreznih digitalnih sredstev, na kar nimamo vpliva.

V nekaterih primerih, kot so prekinitve podatkov o digitalnih sredstvih ali motnje omrežja, lahko zaradi narave digitalnih sredstev v dobri veri predčasno zaključimo relevantne terminske pogodbe. Šteje se, da se zavedate tega možnega tveganja.

Tudi če je platforma razkrila možna tveganja, lahko še vedno obstajajo tveganja, ki jih ni mogoče razkriti, in lahko izgubite del ali vsa svoja sredstva. Skrbno ocenite, ali sta vaše finančno stanje in toleranca do tveganja primerna za trgovanje na naši platformi.

Poglavje III Ukrepi za nadzor tveganja

Člen 11 Da bi uredili trgovalno vedenje terminskih pogodb za digitalne sredstva, ohranili tržno naročilo, spodbujali zdravo razvoj trga in okrepili nadzor nad računi dejanskega nadzora, ima trgovalna platforma pravico sprejeti ukrepe, kot so prisilno zapiranje, prepoved trgovanja in zaprtje računov na nenormalnih trgovalnih računih in računih dejanskega nadzora;

12. člen Platforma digitalnih sredstev za izvedene finančne instrumente v obliki trajnih terminskih pogodb nadzira trgovalno vedenje. V primerih neobičajnega trgovanja in računov z dejanskim nadzornim odnosom lahko sprožimo postopke za obravnavo neobičajnega trgovanja in izvajamo obvezne ukrepe upravljanja za uporabnike.

13. člen Uporabniki, ki sodelujejo pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti, spoštujejo poslovna pravila ter ustrezne zakone in predpise platforme, sprejemajo samodisciplino upravljanja platforme in zavestno urejajo vedenje trgovanja.

14. člen Identifikacija neobičajnih trgovanj in dejanskega nadzornega razmerja

1. V primeru naslednjih okoliščin bo platforma to prepoznala kot nenormalno trgovanje in obnašanje dejanskega kontrolnega razmerja računa:

1) Vi kot trgovalni partner, ki večkrat izvajate samonakupovanje in samotrgovanje;

2) Ena ali več strank z računi, povezanimi z razmerjem dejanskega nadzora, ki večkrat trgujejo med seboj;

3) Eden ali več računov, povezanih z razmerjem dejanskega nadzora, ki manipulirajo z obnašanjem tržne cene s sredstvi trgovanja, kot so usklajena naročila;

4) Nenormalno vedenje, kot je isti vir sredstev, isti naslov IP in sinhrono trgovalno vedenje enega ali več trgovalnih računov;

5) Pogosta prijava in preklic prijave v enem dnevu lahko vpliva na ceno terminskega trgovanja ali zavede druge udeležence na trgu terminskih pogodb za izvajanje terminskega trgovanja (pogosta prijava in preklic naročil);

6) Večkratna prijava velikega zneska in preklic prijave v enem dnevu lahko vpliva na ceno terminskega trgovanja ali zavede druge udeležence na terminskem trgu za izvajanje terminskega trgovanja (prijava velikega zneska in preklic naročil);

7) Skupna pozicija enega ali več računov, povezanih z razmerjem dejanskega nadzora, presega omejitev pozicije platforme;

8) Začetni volumen trgovanja posameznega trgovalnega dne za uvrščeno vrsto ali terminsko pogodbo presega začetni volumen trgovanja za dan, ki ga določi platforma;

9) Obnašanje izdajanja trgovalnih naročil na način proceduralnega trgovanja brez avtorizacije platforme, ki lahko vpliva na varnost sistema platforme ali običajno trgovalno naročilo;

10) Kraja računov in gesel drugih ljudi na nezakonit način ali uporabo povezanih računov za izvajanje nezakonitih trgovanj in prenos sredstev;

11) Druge okoliščine, ki jih ugotovi platforma.

2. Platforma ima pravico zahtevati vsa pravna sredstva, ki jih dovoljujeta zakonodaja in načelo poštenega trgovanja za kršitve teh pravil, vključno z, vendar ne omejeno na omejitev, začasno ukinitev ali ukinitev vašega računa ali zavrnitev pravice do dostopa do te spletne strani brez obvestila.

3. Če platforma sumi, da katera koli trgovalna dejavnost krši pravila, določena ali prikazana v teh pravilih, ima platforma pravico omejiti trgovalne dejavnosti katerega koli računa, če je to potrebno. Te omejitve lahko privedejo do ukrepov za nadzor tveganja, kot so preklic trgovanja, omejitve trgovanja in zamrznitev računa. Platforma ne bo odgovorna za izgube, povzročeno z omejitvijo, umikom ali predčasnim zaprtjem trgovanja zaradi suma kršitve teh pravil. Zavedate se in se strinjate, da boste zagotovili, da platforma ne bo oškodovana zaradi vas ali sodnih sporov tretjih oseb, če bo zaradi naših dejanj nastala izguba, in boste sami nadomestili ustrezne izgube. Med preiskavo vedenja računa vam ni dovoljeno trgovati ali polagati sredstev. Platforma ima ob koncu obdobja preiskave pravico zapreti račun brez kakršnega koli nadaljnjega pojasnila.

4. Platforma ima pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila zapre ali zamrzne vaše račune ter prenese morebitna preostala sredstva na vaš naslov za oddajo.

Poleg tega, če platforma meni, da je kateri koli račun v kakršnih koli okoliščinah kršil uporabniško pogodbo in pravila platforme (vključno z, vendar ne omejeno na tržne dejavnosti), ima pravico takoj zapreti vaš račun, vsa pomembna preostala sredstva pa bodo pripadala platformi.