V2: Kako se izračuna PNL?

Izračun: PNL = (zaključna cena – vstopna cena) × finančni vzvod × število delnic × smer (dolga = +1, kratka = –1)

Primeri:

1) Dobiček iz dolge pozicije: Kupite 1 delnico družbe Apple (AAPL) po ceni $100 (ob predpostavki, da pogodba predstavlja 1 delnico) in jo zaprite pri $105. Dobiček = (105 – 100) × 1 × 1 = $5

2) Dobiček iz kratke pozicije: Prodate 1 delnico družbe Tesla (TSLA) po ceni $200 in jo zaprite pri $195. Dobiček = (195 – 200) × 1 × 1 × (–1) = $5