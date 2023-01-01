Terminske pogodbe na delnice MEXC: Delnice ZDA, ki jih poganja veriženje blokov
Trgovanje z gibanjem ameriških delnic z uporabo kriptovalut kot kritja – brez ovir, največja prilagodljivost
Ključne lastnosti
Najnižje pristojbine za trgovanje
Izkusite izjemno konkurenčne pristojbine za trgovanje za ustvarjalce že od 0.00 % in za prevzemnike že od 0.00 % na parih terminskih pogodb na ameriške delnice.
Sinhronizirano s trgovalni časi v ZDA
Trgujte v sinhronizaciji z resničnim ameriškim borznim trgom in si zagotovite pristno izkušnjo trgovanja.
Vodilna globina trga v panogi
Celovita likvidnost zagotavlja stabilne cene med nestanovitnostjo trga in zmanjšuje zdrs za boljšo izvedbo trgovanja.
Izkušnja se ujema s terminskimi pogodbami brez zapadlosti
Brezhiben prehod – enak trgovalni vmesnik in izkušnja kot pri terminskih pogodbah brez zapadlosti, brez dodatnega učenja.
Pogosta vprašanja
V1: Kako se zaračuna stopnja financiranja?
Terminske pogodbe na delnice MEXC so trenutno brez pristojbin za financiranje – ni stroškov hrambe.
V2: Kako se izračuna PNL?
Izračun: PNL = (zaključna cena – vstopna cena) × finančni vzvod × število delnic × smer (dolga = +1, kratka = –1)Primeri:1) Dobiček iz dolge pozicije: Kupite 1 delnico družbe Apple (AAPL) po ceni $100 (ob predpostavki, da pogodba predstavlja 1 delnico) in jo zaprite pri $105. Dobiček = (105 – 100) × 1 × 1 = $52) Dobiček iz kratke pozicije: Prodate 1 delnico družbe Tesla (TSLA) po ceni $200 in jo zaprite pri $195. Dobiček = (195 – 200) × 1 × 1 × (–1) = $5
V3: Kako se sproži likvidacija?
MEXC ima mehanizem za upravljanje tveganj, ki je skladen z glavnim tokom terminskih pogodb brez zapadlosti:1) Sistem neprekinjeno spremlja stopnjo vzdrževalnega kritja.2) Kritje se izračuna na podlagi poštene cene.3) Če stopnja kritja pade pod vnaprej določen prag likvidacije, sistem samodejno sproži likvidacijo, da se omejijo morebitne izgube.
V4: Kako se določi poštena cena terminskih pogodb na delnice?
Poštena cena temelji na zadnji transakcijski ceni osnovne ameriške delnice.
V5: Kateri način kritja je podprt za terminske pogodbe na delnice?
Podprt je samo način izoliranega roba.
V6: Ali lahko trgujem s terminskimi pogodbami na delnice med zaprtjem trga?
Med obdobji zaprtja lahko uporabniki prekličejo neizpolnjena naročila in dodajo kritje, ne morejo pa oddati novih naročil ali zapreti obstoječih pozicij. Da bi se izognili morebitnim izgubam zaradi nestanovitnosti cen, je priporočljivo zapreti pozicije pred zaprtjem trga. Čas trgovanja je usklajen z urniki borz NYSE in NASDAQ, vključno s prazniki.
V7: Ali terminske pogodbe na delnice podpirajo finančni vzvod?
Terminske pogodbe na delnice MEXC podpirajo do 5-kratni vzvod. Trgovanje z vzvodom povečuje potencialne dobičke in tveganja, vključno z možnostjo likvidacije ali negativnega stanja. Uporabnike pozivamo k previdnosti pri izbiri stopnje vzvoda.
V8: Kako se obravnavajo pozicije med delitvijo ali obratno delitvijo delnic?
V primeru delitve delnic, obratne delitve ali prilagoditve dividend bo platforma sprožila predčasno poravnavo odprtih pozicij, da bi preprečila nepričakovano nestanovitnost. Po poravnavi se bo trgovanje nemoteno nadaljevalo. Uporabnike pozivamo, naj spremljajo uradne objave za posodobitve.