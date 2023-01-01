Loading...

Terminske pogodbe na delnice MEXC: Delnice ZDA, ki jih poganja veriženje blokov

Trgovanje z gibanjem ameriških delnic z uporabo kriptovalut kot kritja – brez ovir, največja prilagodljivost

Pari terminskih pogodb na delnice

V prihodnosti bo dodanih še več trgovalnih parov, da bi zadovoljili različne potrebe uporabnikov.
24 ur
48 ur
72 ur

Ključne lastnosti

Najnižje pristojbine za trgovanje

Izkusite izjemno konkurenčne pristojbine za trgovanje za ustvarjalce že od 0.00 % in za prevzemnike že od 0.00 % na parih terminskih pogodb na ameriške delnice.

Sinhronizirano s trgovalni časi v ZDA

Trgujte v sinhronizaciji z resničnim ameriškim borznim trgom in si zagotovite pristno izkušnjo trgovanja.

Vodilna globina trga v panogi

Celovita likvidnost zagotavlja stabilne cene med nestanovitnostjo trga in zmanjšuje zdrs za boljšo izvedbo trgovanja.

Izkušnja se ujema s terminskimi pogodbami brez zapadlosti

Brezhiben prehod – enak trgovalni vmesnik in izkušnja kot pri terminskih pogodbah brez zapadlosti, brez dodatnega učenja.

Pogosta vprašanja

V1: Kako se zaračuna stopnja financiranja?

V2: Kako se izračuna PNL?

V3: Kako se sproži likvidacija?

V4: Kako se določi poštena cena terminskih pogodb na delnice?

V5: Kateri način kritja je podprt za terminske pogodbe na delnice?

V6: Ali lahko trgujem s terminskimi pogodbami na delnice med zaprtjem trga?

V7: Ali terminske pogodbe na delnice podpirajo finančni vzvod?

V8: Kako se obravnavajo pozicije med delitvijo ali obratno delitvijo delnic?