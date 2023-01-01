Upravičene kriptovalute za zavarovanje
|Kriptovaluta
|Zavarovalna kapica
|Stopnja zavarovanja
Zgoraj navedeno premoženje se lahko uporabi kot zavarovanje v načinu več sredstev.Nekatere kriptovalute uporabljajo različne stopnje zavarovanja. Na primer, če imate 1 BTC z 90-% stopnjo, je razpoložljivo kritje 0,9 BTC. Za del, ki presega 1 BTC, se uporablja 80-% stopnja, tako da imetje 2 BTC prispeva 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC kot razpoložljivo kritje.
Upravičena kriptovaluta za obveznost
|Kriptovaluta
|Prag samodejnega odplačevanja
|Diskontna stopnja za samodejno odplačevanje
|Količnik samodejnega odplačevanja
|Brezobrestna omejitev
|Urna obrestna mera
|Stopnja kritja za vzdrževanje obveznosti
Zgoraj navedena sredstva se lahko uporabijo za obveznosti.1. Ko obveznost kriptožetona preseže prag samodejnega odplačila, se sproži samodejno odplačilo.2. Pri samodejnem odplačilu je znesek odplačila = trenutna obveznost – prag samodejnega odplačila × (1 – stopnja samodejnega odplačila). Pristojbina se zaračuna na podlagi diskontne stopnje kriptovalute plačila. Če na primer dolgujete 1,000 USDT in je diskontna stopnja 90 %, boste potrebovali BTC v vrednosti (1,000/90 %).3. Obresti se poravnavajo vsako uro glede na obveznost v času poravnave. Obresti se ne zaračunajo, če je obveznost znotraj brezobrestne omejitve.