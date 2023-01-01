Upravičena kriptovaluta za obveznost

Zgoraj navedena sredstva se lahko uporabijo za obveznosti.

1. Ko obveznost kriptožetona preseže prag samodejnega odplačila, se sproži samodejno odplačilo.

2. Pri samodejnem odplačilu je znesek odplačila = trenutna obveznost – prag samodejnega odplačila × (1 – stopnja samodejnega odplačila). Pristojbina se zaračuna na podlagi diskontne stopnje kriptovalute plačila. Če na primer dolgujete 1,000 USDT in je diskontna stopnja 90 %, boste potrebovali BTC v vrednosti (1,000/90 %).

3. Obresti se poravnavajo vsako uro glede na obveznost v času poravnave. Obresti se ne zaračunajo, če je obveznost znotraj brezobrestne omejitve.