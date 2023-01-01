Kaj je trgovanje s kopiranjem?

Trgovanje s kopiranjem MEXC je preprosta, a učinkovita funkcija za vse trgovce in njihove sledilce. Sledilci lahko brez truda sledijo izkušenemu trgovcu po lastni izbiri in ko trgovec sproži vodilno trgovanje, bo sistem samodejno oddal naročilo za sledilca na podlagi strategije trgovca. Trgovec bo prejel tudi delež dobička sledilca!