Loading...

Trgovanje s kopiranjem MEXC

Trgovanje je zdaj lažje kot kdaj koli prej

50,000+

Skupno število uporabnikov trgovanja s kopiranjem

1,000,000,000+ USDT

Skupni znesek trgovanja s kopiranjem

Kaj je trgovanje s kopiranjem?

Trgovanje s kopiranjem MEXC je preprosta, a učinkovita funkcija za vse trgovce in njihove sledilce. Sledilci lahko brez truda sledijo izkušenemu trgovcu po lastni izbiri in ko trgovec sproži vodilno trgovanje, bo sistem samodejno oddal naročilo za sledilca na podlagi strategije trgovca. Trgovec bo prejel tudi delež dobička sledilca!

Kako začeti trgovanje s kopiranjem?

Če imate veliko izkušenj s trgovanjem in močan občutek za presojo trga, se lahko prijavite, da postanete vodilni trgovec in pridobite delež dobička.

Postanite trgovec

Povežite se z veliko skupino sledilcev in pridobite delež dobička svojih sledilcev.

Oddaj prijavo

Počakajte na odobritev vaše prijave, kar običajno traja 1–2 dni.

Začnite vodilno trgovanje

Sistem bo samodejno oddal naročila vašim sledilcem.

Postanite trgovec

Povežite se z veliko skupino sledilcev in pridobite delež dobička svojih sledilcev.

Oddaj prijavo

Počakajte na odobritev vaše prijave, kar običajno traja 1–2 dni.

Začnite vodilno trgovanje

Sistem bo samodejno oddal naročila vašim sledilcem.

Če ste običajen uporabnik, ki ne želi zamuditi najnovejših tržnih trendov, lahko preprosto sledite izkušenemu trgovcu in kopirate njegova trgovanja.

Postanite sledilec

Sledite izkušenemu trgovcu in nikoli več ne zamudite tržnih trendov.

Prenos sredstev

Prenesite sredstva na svoj Spot račun

Sledite trgovcu

Izpolnite podatke o kopiranju

Postanite sledilec

Sledite izkušenemu trgovcu in nikoli več ne zamudite tržnih trendov.

Prenos sredstev

Prenesite sredstva na svoj Spot račun

Sledite trgovcu

Izpolnite podatke o kopiranju

Prednosti trgovanja s kopiranjem

  • Zmaga za vse

    Izkušeni trgovci lahko uporabijo svoje sposobnosti trgovanja, da sledilcem pomagajo sklepati donosna trgovanja, od katerih lahko dobijo delež dobička. Sledilci lahko brez truda sledijo preudarnim strategijam trgovanja z enim samim klikom.

  • Avtomatiziran sistem

    Sistem bo oddajal naročila sledilcem na podlagi strategije trgovca.

  • Nizka vstopna pregrada

    Uporabniki morajo le nakazati sredstva na svoj račun za kopiranje trgovanja in izpolniti svoje podatke, da začnejo kopirati trgovanja.

  • Strokovno in zanesljivo

    Vsi trgovci imajo veliko izkušenj s trgovanjem in imajo impresiven portfelj. Odobreni so bili po skrbnem pregledu s strani MEXC.

Ne zamudite nobenih večjih tržnih trendov. Začnite trgovanje s kopiranjem zdaj!

Pogosta vprašanja (FAQ)