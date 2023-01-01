Trgovanje s kopiranjem MEXC je preprosta, a učinkovita funkcija za vse trgovce in njihove sledilce. Sledilci lahko brez truda sledijo izkušenemu trgovcu po lastni izbiri in ko trgovec sproži vodilno trgovanje, bo sistem samodejno oddal naročilo za sledilca na podlagi strategije trgovca. Trgovec bo prejel tudi delež dobička sledilca!
Povežite se z veliko skupino sledilcev in pridobite delež dobička svojih sledilcev.
Počakajte na odobritev vaše prijave, kar običajno traja 1–2 dni.
Sistem bo samodejno oddal naročila vašim sledilcem.
Sledite izkušenemu trgovcu in nikoli več ne zamudite tržnih trendov.
Prenesite sredstva na svoj Spot račun
Izpolnite podatke o kopiranju
Izkušeni trgovci lahko uporabijo svoje sposobnosti trgovanja, da sledilcem pomagajo sklepati donosna trgovanja, od katerih lahko dobijo delež dobička. Sledilci lahko brez truda sledijo preudarnim strategijam trgovanja z enim samim klikom.
Sistem bo oddajal naročila sledilcem na podlagi strategije trgovca.
Uporabniki morajo le nakazati sredstva na svoj račun za kopiranje trgovanja in izpolniti svoje podatke, da začnejo kopirati trgovanja.
Vsi trgovci imajo veliko izkušenj s trgovanjem in imajo impresiven portfelj. Odobreni so bili po skrbnem pregledu s strani MEXC.