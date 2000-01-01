<p>Sprejemate in se strinjate, da MEXC ne bo odgovoren za morebitne izgube in škodo, ki jih povzročijo katerikoli od naslednjih okoliščin:</p><article><p>a) Izguba dobička, izguba podatkov, izguba priložnosti, nematerialna škoda ali kakršna koli škoda, ki izhaja iz dogodka višje sile.</p><p>b) MEXC utemeljeno domneva, da so lahko določeni sledilci in določene transakcije v nasprotju z veljavno zakonodajo ali to pogodbo ali drugimi pravnimi dokumenti, vključno, vendar ne omejeno nanje, z izvajanjem prepovedanih trgovalnih dejavnosti, (med drugim z manipulativnim ali žaljivim trgovalnim vedenjem), so bili med postopkom odpiranja računa posredovani goljufivi ali napačni podatki ali pri uporabi naših storitev niste ravnali v dobri veri.</p><p>c) MEXC utemeljeno domneva, da je ravnanje sledilca na platformi nezakonito ali nepravilno, vključno z izvajanjem prepovedanih trgovalnih dejavnosti, vendar ne omejeno nanje (med drugim manipulativno ali zlorabno trgovalno vedenje), goljufivo ali so bili med postopkom odpiranja računa posredovani napačni podatki ali pa pri uporabi naših storitev niste ravnali v dobri veri.</p><p>d) Izgube ali stroški, ki nastanejo z nakupom ali pridobitvijo kakršnih koli podatkov, informacij ali transakcij prek storitev.</p><p>e) Vaša napačna razlaga ali napačno razumevanje storitev, kakršna koli delna ali popolna izguba, ki jo povzroči vaše neposredno ali posredno sodelovanje v zvezi s storitvami in to pogodbo.</p></article><p>2) Potrjujete in se strinjate, da obstajajo tveganja, povezana z delovanjem storitev, vključno, a ne omejeno na samodejne trgovalne operacije, pri katerih lahko vaš račun začne in konča transakcije brez vašega ročnega posredovanja.</p><p>3) Potrjujete in se strinjate, da MEXC ne jamči za uspeh katerega koli kopiranega trgovanja ali dejstva, da bo kopirano trgovanje kopirano na račun sledilca. Kopirano trgovanje morda ne bo uspešno kopirano iz več razlogov, vključno z, vendar ne omejeno na, neizpolnjevanje najmanjšega zneska trgovanja s kopiranjem, neizpolnjevanje zahtevanega razmerja zavarovanja, sprožitvijo ukrepov za nadzor tveganja in drugimi okoliščinami, ki kršijo ali so drugače predpisane s to pogodbo in/ali pravnimi dokumenti.</p><p>4) Potrjujete in se strinjate, da lahko pride do zamude pri storitvah in bi lahko imeli izgube in/ali stroške ter da storitve morda ne bodo delovale.</p><p>5) Storitve upravljanja naložb so po vaši presoji. Upoštevajte, da če se odločite uporabiti storitve za kopiranje določenih trgovcev in/ali sledite določenim strategijam trgovanja, se šteje, da ste upoštevali svoje splošno finančno stanje, vključno s finančnim načrtovanjem, in razumete, da je uporaba funkcije storitev izjemno špekulativna, in izguba, ki jo lahko utrpite, je lahko večja od trgovčeve. Trgovec lahko sklepa donosna in izgubljajoča trgovanja.</p><p>6) Storitve, ki so na voljo tukaj, so samo za vašo referenco. Če se odločite za naložbo na podlagi informacij na platformi ali informacij, pridobljenih prek storitev, nosite lastno tveganje.</p><p>7) Pred odločitvijo o naložbi morate opraviti neodvisno raziskavo in presojo. Neodvisno bi morali ugotoviti, ali vaša naložba, strategija ali kateri koli drugi produkt in storitev ustrezajo vašim potrebam na podlagi vaših naložbenih ciljev ter osebnih in finančnih pogojev.</p><p>8) Sami ste odgovorni za izgube, ki jih povzroči samodejno izvajanje operacij z uporabo funkcije storitev.</p><p>9) Vse informacije na platformi so namenjene zagotavljanju dinamike trgovanja in informacijskih storitev za trgovce in sledilce. Ta platforma ne zagotavlja nobene oblike naložbenega svetovanja in ne pomeni zagotavljanja takih informacij ali funkcij v kakršni koli obliki. Izvajali boste neodvisne raziskave in sprejemali neodvisne naložbene odločitve o informacijah, zbranih prek te platforme ali funkcije storitev.</p><p>10) Brez omejitev se strinjate in sprejemate, da so razlogi, ki lahko povzročijo neuspešno izvajanje storitev, naslednji:</p><article><p>a) Število sledilcev trgovca je doseglo zgornjo mejo;</p><p>b) Trgovec je prenehal delovati;</p><p>c) Vaš trenutni status je trgovec;</p><p>d) Na vašem računu ni sredstev; in</p><p>e) Omejitev trgovčevega naročila je dosegla zgornjo mejo.</p></article><p>Sprejeli bomo razumne korake za spremljanje uspešnosti katerega koli trgovca v okviru funkcionalnosti storitev. Pridržujemo si pravico do zaustavitve, ustavitve ali blokiranja kopiranja katerega koli trgovca v okviru funkcionalnosti storitev.</p><p>MEXC si izrecno pridržuje vse pravice do končne razlage te pogodbe v okviru zakonodaje.</p>