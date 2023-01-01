Pravila dogodka

1. Ta dogodek je ekskluziven za posebej povabljene uporabnike, ki so prejeli uradne e-pošte o dogodku ali druge obvestila od MEXC.

2. Neto pologi na terminskem računu morajo izpolnjevati pogoje dogodka vsaj dva dni. Veljavni znesek pologa na račun terminskih pogodb = znesek dotoka v obdobju dogodka – znesek odtoka v obdobju dogodka.

3. Dokončanje določenega volumna trgovanja s terminskimi pogodbami v enem samem dnevu se smatra za uspešno prijavo. Po zaključku prijave za določen dan lahko naslednji dan posodobite svojo prijavo in nadaljujete s prijavami. Posodobitve se osvežijo v skladu s časovnim pasom UTC+8. Neprekinjene prijave v več dneh bodo akumulirale zaporedno število dni prijave. Nagrade bodo razdeljene na podlagi največjega števila zaporednih dni prijave, akumuliranih med trajanjem dogodka, in jih ni mogoče kopičiti.

4. Nagrade za spodbujanje trgovanja bodo izračunane na podlagi vašega volumna trgovanja s terminskimi pogodbami s trgovalnimi pristojbinami > 0 med dogodkom. Kriptovalute za trgovanje niso omejene in nagrade bodo razdeljene glede na najvišjo stopnjo, do katere ste upravičeni.

5. Nagrade za dogodke bodo razdeljene v obliki bonusa na trgovalni račun v treh delovnih dneh po koncu dogodka. Bonus ima obdobje veljavnosti do 7 dni.

6. MEXC si pridržuje pravico, da diskvalificira udeležence dogodka, ki se med trajanjem dogodka ukvarjajo z nepoštenimi ali zlorabnimi dejavnostmi. Te dejavnosti vključujejo množično registracijo računov za pridobivanje dodatnih bonusov in vse druge dejavnosti, povezane z nezakonitimi, goljufivimi ali škodljivimi nameni, kot je zlonamerno pošiljanje neželene pošte ali goljufanje.

7. MEXC si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni dogodek ali njegove pravila. Če pride do prilagoditev, ne boste prejeli nobenega nadaljnjega obvestila.

8. MEXC si pridržuje končne pravice tolmačenja tega dogodka. V primeru kakršnih koli vprašanj se obrnite na podporo strankam.