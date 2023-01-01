Pogoji in določila

1. Uporabniki se morajo na dogodek registrirati, da so upravičeni do nagrad.

2. V izračun so vključeni samo pologi v verigi, fiat in P2P.

3. Upoštevane bodo samo količine trgovanja s terminskimi pogodbami s pristojbinami > 0 (razen terminske pogodbe s stabilnimi kovanci, kot je USDC/USDT). Vse statistike trgovanja bodo temeljile na časovnem pasu UTC+8.

4. Podračuni, vzdrževalci trga in institucionalni računi niso upravičeni do sodelovanja.

5. Nagrade bodo pregledane in razdeljene v 10 delovnih dneh po koncu dogodka. Pri fizičnih nagradah bo naša služba za pomoč strankam neposredno stopila v stik z zmagovalci in se dogovorila za dostavo.

6. Pred uporabo bonusov si oglejte navodila za uporabo bonusov za terminske pogodbe.

7. Udeleženci se morajo strogo držati pogojev storitve. MEXC si pridržuje pravico, da diskvalificira uporabnike, za katere obstaja sum, da se ukvarjajo z umetnim trgovanjem, množičnimi registracijami računov, samotrgovanjem ali manipulacijo trga med dogodkom.

8. MEXC si pridržuje pravico do spremembe pogojev tega dogodka brez predhodnega obvestila.

9. MEXC si pridržuje pravico do končne razlage tega dogodka. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na ekipo za pomoč strankam.