Primer 1: Maskov volumen trgovanja s terminskimi pogodbami na dan dogodka znaša 80,000,000 USDT in na ta dan je zasedel prvo mesto po volumnu trgovanja. Ob predpostavki, da je skupni odklenjeni nagradni sklad 1,000,000 USDT in da tržni dnevi dogodka znašajo 14 dni, je bonusna nagrada dogodka, ki jo bo prejel: skupni nagradni sklad 1,000,000 × 25% / 14 dni × 15% × 2 = 5357 USDT.<br/>Primer 2: Maskov volumen trgovanja s terminskimi pogodbami na dan dogodka je 25,000,000 USDT in na ta dan se je uvrstil na 1. mesto po volumnu trgovanja. Ob predpostavki, da ni izpolnil zahteve glede najmanjšega volumna trgovanja v višini 40,000,000 USDT za nagrado za 1. mesto, izpolnil pa je zahtevo glede najmanjšega volumna trgovanja v višini 25,000,000 USDT za nagrado za 3. mesto, bo prejel nagrado za 3. mesto.
Prevzemite brezplačen airdrop
Prevzemite pozicijo, vredno -- USDT – omejene nagrade, kdor prvi pride, prvi melje! Podprti trgovalni pari: --
Zakaj terminske pogodbe MEXC?
Največje število vročih žetonov na svetu
Nudimo najhitrejše kotacije, najširšo izbiro vročih žetonov v terminskih pogodbah in prilagodljiv vzvod do 200-krat.
Št. 1 v likvidnosti na svetu
Več kot 90% trgovalnih parov ponuja vrhunsko likvidnost, kar zagotavlja stabilnost med ekstremnimi tržnimi razmerami, da se preprečijo nepričakovane likvidacije.
Najnižje pristojbine na trgu
Uživajte v najnižjih pristojbinah za terminske pogodbe na trgu: 0.000 % za ustvarjalce in 0.000 % za prevzemnike
POGOSTA VPRAŠANJA
Pravila dogodka
1. Ta pozicija airdropa je na voljo le uporabnikom, ki so posebej povabljeni s strani osebja MEXC.
2. Vsak uporabnik lahko enkrat brezplačno zahteva pozicijo airdropa. Posredniki, institucionalni uporabniki in podračuni niso upravičeni, da sodelujejo v tem dogodku.
3. Vsi udeleženci se morajo strogo držati pogojev uporabe MEXC. MEXC si pridržuje pravico, da izloči udeležence iz dogodka, ki se med dogodkom ukvarjajo z nepoštenimi ali zlorabnimi dejavnostmi.
4. MEXC si pridržuje pravico, da spremeni pogoje tega dogodka brez predhodnega obvestila.