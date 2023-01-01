Uživajte v najnižjih pristojbinah za terminske pogodbe na trgu: 0.000 % za ustvarjalce in 0.000 % za prevzemnike

Več kot 90% trgovalnih parov ponuja vrhunsko likvidnost, kar zagotavlja stabilnost med ekstremnimi tržnimi razmerami, da se preprečijo nepričakovane likvidacije.

Nudimo najhitrejše kotacije, najširšo izbiro vročih žetonov v terminskih pogodbah in prilagodljiv vzvod do 200-krat.

1. Ta pozicija airdropa je na voljo le uporabnikom, ki so posebej povabljeni s strani osebja MEXC.

2. Vsak uporabnik lahko enkrat brezplačno zahteva pozicijo airdropa. Posredniki, institucionalni uporabniki in podračuni niso upravičeni, da sodelujejo v tem dogodku.

3. Vsi udeleženci se morajo strogo držati pogojev uporabe MEXC. MEXC si pridržuje pravico, da izloči udeležence iz dogodka, ki se med dogodkom ukvarjajo z nepoštenimi ali zlorabnimi dejavnostmi.

4. MEXC si pridržuje pravico, da spremeni pogoje tega dogodka brez predhodnega obvestila.